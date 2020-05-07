2020-05-07T19:35:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Индии, последние новости на 7 мая 2020: карантин в стране продлили до 17 мая

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 7 мая 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Индии зарегистрировано 3587 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших в стране по состоянию на 7 мая 2020 года достигло 53045 человек. Еще 92 пациента скончались от пневмонии, вызванной COVID-19, количество скончавшихся увеличилось до 1787. Еще 1189 человек вылечились, а значит, 15331 житель Индии смог победить опасный вирус. Но поскольку рост числа заболевших в стране продолжается, правительство приняло решение продлить карантин до 17 мая.

В ИНДИИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ПЕРЕСТАЛИ ПОКУПАТЬ МАШИНЫ

В Индии из-за эпидемии коронавируса закрыты не только магазины и крупные торговые центры, но и автосалоны и дилерские центры. Как сообщает издание Business Today, за апрель впервые за долгое время во всей стране не было продано ни одного автомобиля.

Впрочем, крупные автомобильные производители не слишком унывают, а отправляют свои автомобили на экспорт в другие страны: так Maruti Suzuki отгрузили в апреле 632 машины, а Mahindra & Mahindra — 733. Последние умудрились еще продать и 4716 тракторов, ведь продажа сельскохозяйственной техники осуществляется даже в условиях карантина.

А еще правительство Индии обяжет всех сотрудников государственных и частных компаний установить в свои смартфоны специальное приложение Aarogya Setu, которое работает на основе Bluetooth и GPS. Как сообщает издание Reuters, приложение отслеживает все контакты пользователей и предупреждает владельца в случае выявления коронавируса у одного из недавних собеседников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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