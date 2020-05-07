Коронавирус в Казахстане, последние новости на 7 мая 2020: у 148 вахтовиков на Тенгизе выявили COVID-19

По последним данным coronavirusstat.ru, за последние сутки в Казахстане выявлено еще 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом к 7 мая 2020 года число заболевших в стране увеличилось до 4509 человек. Еще один человек умер, и число погибших от вируса достигло 30. Скончавшимся пациентом оказался житель Алматы – у него были серьезные хронические заболевания, поэтому организм не смог сопротивляться инфекции. Общее число выздоровевших и выписавшихся домой на сегодняшний день составляет 1450 человек.

НА ТЕНГИЗЕ ПРОИЗОШЛО МАССОВОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ВАХТОВИКОВ

На нефтегазовом месторождении Тенгизе произошло массовое заражение вахтовиков коронавирусом. По последним данным министерства здравоохранения Казахстана, инфекцию выявили уже у 148 работников, причем у большинства из них болезнь протекает бессимптомно, а потому вовремя обнаружить и предотвратить вспышку не удалось. Сейчас у всех вахтовиков взяли анализы и ожидают их результатов, чтобы определиться с дальнейшими действиями, а зараженных определили в больницы. На Тенгизе введен строгий двухнедельный карантин. Работникам запрещено принимать совместно пищу и общаться во внерабочее время.

- Большая скученность вахтовиков влияет на быстрое распространение коронавируса. Здесь работодателям нужно быть осторожными, создать все условия, чтобы инфекция не распространялась, - передает слова представителя Минздрава Казахстана Тимура Султангазиева издание Tengrinews.kz.