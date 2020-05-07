Коронавирус в Германии, последние новости на 7 мая 2020: количество заболевших достигло почти 170 тысяч человек

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в Германии зарегистрировано 1155 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших к 7 мая 2020 года приближается к 170 тысячам – 168122 человека. 282 пациента скончались от осложнений, всего эпидемия COVID-19 унесла жизни 7275 жителей Германии. Также 2500 человек получили отрицательные тесты на коронавирус, число вылечившихся достигло 139900.

В ГЕРМАНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ ВОЗОБНОВИТСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ

Хорошие новости пришли для футбольных фанатов: уже во второй половине мая может возобновить свои игры Бундеслига. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на выступление канцлера Германии Ангелы Меркель.

И хотя пока матчи будут проходить без зрителей, а всех игроков ждет регулярное обследование на коронавирус и обязательное измерение температуры перед каждой тренировкой и игрой, такое послабление многое значит - Германия первой возобновила чемпионат по футболу.

Напомним, что в стране уже открыты все магазины, автосалоны, ветклиники, мебельные салоны, музеи и библиотеки (правда, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра по-прежнему является обязательным условием). Жителям страны разрешено ездить на велосипедах, совсем скоро откроются спортивные клубы и площадки с турниками. Сейчас власти рассматривают возможность открытия ресторанов и кафе, а также гостиниц и отелей.