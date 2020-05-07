Коронавирус в Великобритании, последние новости на 7 мая 2020: число погибших от COVID-19 превысило 30 тысяч

По последним данным портала coronavirusstat.ru, за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 6117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заболевших к 7 мая 2020 года увеличилось до 202359 человек. Также за сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 682 пациента с подтвержденным диагнозом, всего умерли 30150 человек. Таким образом Великобритания вышла на второе место в мире, обогнав Италию и Испанию, по количеству умерших от коронавируса. На первом месте по-прежнему находится США с более чем 73 тысячами погибшими.

А вот число выздоровевших по-прежнему увеличивается очень медленно – за все время борьбы с эпидемией выздоровели всего 934 пациента.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ ВЫДАВАТЬ «ПАСПОРТ ИММУНИТЕТА»

Власти Великобритании будут выдавать «паспорт иммунитета» - он полагается тем, кто уже переболел коронавирусом и выходит из строгого двухнедельного карантина. Паспорта будут вводиться постепенно, в течение 12 месяцев, поэтому карантин в Соединенном королевстве отменяться будет тоже постепенно. Так правительство намерено предотвратить вторую волну эпидемии в стране.

Как сообщает Tech Times, британские чиновники уже ведут переговоры со стартапами по поводу создания цифровых удостоверений личности, благодаря которым можно мгновенно узнать – есть ли иммунитет у человека к коронавирусу и не должен ли он оставаться дома. «Счастливчики» могут свободно посещать магазины, ходить на работу и даже навещать своих родственников. Многие полагают, что это прекрасная идея, вот только убедительных данных по поводу того, есть ли у человека иммунитет после перенесенной болезни, у ученых нет.