Безопасная покупка подержанной мобильной техники: советы экспертов

Таким образом несмотря на пандемию осталась возможность приобретать дорогие товары «с рук», экономя при этом деньги. Ведь далеко не всем хочется переплачивать за смартфон или ноутбук с витрины, если можно приобрести устройство в отличном состоянии.

Однако покупка подержанной техники — довольно сложный процесс. Высок риск столкнуться с различными проблемами, грозящими ударить по кошельку покупателя. Избежать их поможет соблюдение несложных правил.

Подводные камни подержанных гаджетов

Бывший владелец устройства может намеренно или случайно оставить в нем «неприятный сюрприз».

Если на приобретенном ноутбуке или телефоне остались файлы, приложения, предустановка которых не предусмотрена — использовать его без предварительной проверки опасно.

Во-первых, нет никаких гарантий, что предыдущий владелец ответственно относился к защите от киберугроз. Вероятно, что среди старых файлов есть зараженные документы или поддельные приложения. Таким образом, как только новый пользователь загрузит на девайс любимые фото из домашнего архива или зайдет в аккаунт «ВКонтакте», все его данные могут оказаться уязвимыми для атак киберпреступников.

Во-вторых, бывший владелец гаджета мог специально загрузить на него вредоносные программы. Например, чтобы шпионить за пользователем, перехватывать его сообщения и другую информацию. Так, некоторые виды ПО позволяют «считывать» каждое нажатие на клавиатуре и клик мышкой.

В результате все это может привести к взлому страниц в социальных сетях и даже банковских приложений. Более того, злоумышленник с помощью специальных программ способен перехватывать данные кредитных карт при оплате товара даже в проверенных онлайн-магазинах.

Выбор продавца

Конечно, надежнее всего приобрести устройство в официальном магазине, где продаются отремонтированные устройства. Как правило, такие девайсы полностью готовы к «смене владельца»: он отформатирован, а аппаратная и программная часть — проверены. Некоторые продавцы даже предлагают гарантию на подержанную технику.

Следует настороженно относиться к онлайн-магазинам, которые предлагают устройства по подозрительно низкой цене, они могут оказаться мошенническими. Злоумышленники создают поддельные сайты, с помощью которых выманивают сведения о кредитных картах и снимают со счетов жертв значительные суммы денег.

Не менее внимательным необходимо быть при покупке подержанных устройств на рекламных сайтах и с помощью сервисов для размещения объявлений. Тщательно проверяйте аккаунт продавца: как много товаров он размещал, есть ли отзывы о сотрудничестве с ним (слишком большое количество положительных оценок и хвалебных сообщений о нем должно насторожить).

Выбирая товар с доставкой, пользуйтесь проверенными службами. Не переводите деньги по реквизитам продавца, оплачивайте и сам товар, и работу курьера. Крупные платформы для объявлений предлагают услуги по транспортировке груза до покупателя, поэтому целесообразно пользоваться ими.

Совершая оплату, обращайте внимание на адрес сайта, он должен начинаться с https:// , а не http://. Наличие «S» на конце означает, что соединение защищено, и злоумышленник не сможет перехватить данные кредитных карт. Если окно оплаты вызывает хотя бы малейшие подозрения, лучше откажитесь от покупки.

Проверяем новое устройство

Сразу после покупки подержанного гаджета необходимо приступить к его проверке. Конечно, начать следует с тестирования базовых функций: нормально ли он включается/выключается, перезагружается, не зависает ли.

Если на ПК или ноутбуке установлена операционная система, следует для начала проверить наличие на жестком диске файлов предыдущего владельца, от которых нужно избавиться.

То же самое со смартфоном: первым делом важно изучить все папки, файлы и приложения. Если при включении телефон или планшет не предлагают установить пользовательские настройки (к примеру, ввести свой AppleID, если это iPhone или iPad), это должно насторожить. В идеале сразу после включения откатить их до заводских.

И ноутбук, и смартфон обязательно нужно проверить на наличие вредоносов, троянов, вирусов, шпионских программ. Сделать это позволит комплексное антивирусное решение ESET NOD32 Internet Security.

Только осуществив все эти действия, можно смело приступать к работе с новым устройством.