СК сообщил, за что задержали экс-депутата Заксобрания Красноярского края

Силовики окружили загородную резиденцию экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова под утро, когда он сладко спал. После того, как его разбудил спецназ, а следователи предъявили известному беизнесмену обвинение в организации двойного убийства, которое произошло... 26 лет назад.

- Главным следственным управлением Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуется уголовное дело по факту убийства двух жителей Красноярска в 1994 году – Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь. Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета, - рассказала подробности уголовного дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что ранее следователям удалось задержать и привлечь к уголовной ответственности непосредственных исполнителей убийства - Сергея Бакурова, который приговорен к пожизненному лишению свободы, и Владимира Чучкова, находящегося в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства - Владимира Татаренкова, который также был приговорен к 13 годам лишения свободы.

Собственно, именно Татаренков и дал показания на Быкова. Следствие собрало доказательства и провело экспертизы, которые не оставили сомнений в том, что экс-депутат Заксобрания Красноярского края мог быть раньше главарем банды убийц.

Сейчас Быков задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия. За организацию банды и убийства ему грозит пожизненное заключение.