Эксперт: Владельцы недвижимости, которые не делают скидок и отсрочек арендаторам, похожи на мародеров

100 МИЛЛИОНОВ УБЫТКОВ В ДЕНЬ

Эпидемия коронавируса почти полностью остановила работу торговых центров. А их в стране около 7000. В некоторых остаются открытыми только продуктовые магазины и точки, торгующие товарами первой необходимости. Зачастую это приносит еще большие убытки владельцам торговых площадей, так как ради одного арендатора приходится поддерживать работоспособность всей системы торгового комплекса, что в условиях, когда основная масса ритейлеров остановила работу, просто нерентабельно.

По подсчетам представителей отрасли, в торговых центрах работает ее менее 10 миллионов человек. Это и персонал арендаторов (их от 2 до 200 сотрудников в каждой точке), и клининг, и охрана, и инженерные службы, и прочие. И большинство из них сейчас сидит без работы, так как торговые помещения закрыты с 28 марта по сей день. Бизнес подсчитал, что за каждый день простоя торговые центры теряют от 50 до 100 миллионов рублей в день. Когда режим самоизоляции ввели на одну, первую неделю, об угрозе массовых разорений и увольнений сотрудников представители отрасли только предупреждали. Теперь же, когда прошло почти 1,5 месяца карантинных ограничений и все напрочь закрыто, зарплаты сотрудникам за апрель платить просто не с чего — выручка за этот месяц нулевая. И люди уже начали терять работу.

ГРЯДЕТ ВОЛНА БАНКРОТСТВ

Все это время владельцы торговых площадей подавали одно обращение за другим, но сфера ТЦ до сих пор не вошла ни в один список особо пострадавших или системообразующих отраслей, поэтому претендовать ни на безвозмездные субсидии, ни на отсрочки по налогам, ни на льготные кредиты или кредитные каникулы не может. Бизнес держится из последних сил, уже не выполняет обязательств, бьет во все колокола и опасается, что если им не разрешат работать с 12 мая, произойдет волна банкротств.

А в это время многие из тех, кто арендует торговые площади, пытаются добиться от собственников скидок или хотя бы отсрочек взносов за аренду. Находятся арендодатели, требующие 100% оплаты. Есть такие, кто вовсе не идет на контакт.

При этом владельцы торговой недвижимости оказались заложниками положения. Мало того, что у них среди прочего большие траты по налогу на имущество, так еще и большинство собственников по уши в кредитах, на которые построены ТЦ. Однако банки не всегда идут навстречу даже тем, чья отрасль официально признана наиболее пострадавшей из-за эпидемии COVID-19. Вспомнить только недавнюю историю, когда министр экономики в качестве «тайного покупателя» пытался получить беспроцентный займ на зарплаты. Что уж говорить об остальных?

«НЕ ДЕЛАТЬ СКИДОК И ОТСРОЧЕК - ВАРВАРСТВО»

Что во время введения режима самоизоляции происходит у арендаторов, рассказали аналитики НАФИ. Большинство российских предпринимателей уже просрочили платежи по аренде — таких 60%. Тех, кому удалось добиться уступок и отсрочек, всего 13%. Остальные либо остаются в процессе переговоров (44%), либо получили отказ (28%). Добавим, расходы на аренду нередко самые основные.

- Страдает как малый, так и средний бизнес, но расторгнуть или изменить договор аренды большинству компаний сегодня сложно: многие не могут воспользоваться пунктом о форс-мажоре, - комментирует Ольга Соколова, руководитель направления исследований в сфере строительства и недвижимости Аналитического центра НАФИ. - Арендодатели занимают выжидательную позицию – мы видим, насколько мало число предприятий, которым пошли на встречу в вопросе пересмотра условий договора аренды. Этому есть объяснение – арендодатели тоже терпят убытки. Поэтому очевидной стратегией сохранения устойчивости является открытый диалог между арендаторами и арендодателями с целью согласования подходящих для обеих сторон условий.

Что скажут сами собственники торговых помещений? По мнению Михаила Антипкина, директора ООО «Империал», все зависит от того, какое количество площадей занимают пострадавшие арендаторы.

- Продуктовые ритейлеры и магазины, торгующие товарами первой необходимости, занимают 50% наших площадей, - говорит владелец коммерческой торговой недвижимости. - По продовольственным точкам мы видим рост выручки, так как с ними заключены договоры, по которым мы получаем процент с оборота. Платежи от этих арендаторов даже выросли. Эти средства мы используем для помощи второй половине арендаторов, которые сегодня вынужденно закрыты. Мы отменили им все платежи, включая коммунальные, и планируем значительно снизить аренду на длительный период восстановления после карантина.

По словам Михаила Антипкина, в таком положении находятся далеко не все арендодатели. У многих нет магазинов продовольственных товаров. И они оказались в такой же тяжелой ситуации, как и их арендаторы. Однако предприниматель считает, что даже в этом случае требовать от ритейлеров 100% оплаты едва ли не преступно.

- Общаясь со многими коллегами, я замечаю, что многие арендодатели не идут навстречу арендаторам, не делают скидок и отсрочек, требуют своевременной выплаты сумм согласно договорам, - считает Михаил Сергеевич. - С моей точки зрения, это — варварство, а такие арендодатели похожи на мародеров. Все-таки в сложившейся ситуации нам нужно сообща использовать все резервы, если они имеются и выходить из этой ситуации совместно с арендаторами. Если они потеряют арендаторов сейчас, то окажутся в полной неизвестности и вообще без какого-либо дохода в будущем, потому что мы не знаем на самом деле, сколько времени займет восстановление экономики.

Рано или поздно этот вирус удастся победить, весь этот коллапс закончится. Михаил Антипкин убежден, что в конечном счете все восстановится и тогда время покажет, кто сохранил свою репутацию и человеческое лицо. Именно эти люди заработают в будущем в три раза больше.