Тело 37-летнего профессора из Университета Питтсбурга было найдено в доме, в котором он проживал в пригороде Питтсбурга. По данным департамента полиции округа Росс, Бинг Лю был застрелен. Судмедэксперты насчитали более десятка огнестрельных ран в голове, шее, туловище и конечностях убитого. Рядом с домом стоял автомобиль, в котором было найдено тело еще одного человека, чья личность пока не раскрывается.

Полицейские уже заявили, что произошедшее квалифицировано как «очевидное двойное самоубийство». Они полагают, что жертвы трагедии не просто знали друг друга, а состояли в романтической связи, которая на почве ревности закончилась таким вот кровавым образом.

В учебном заведении подтвердили, что Бинг Лю, работавший на кафедре системной биологии, стоял на грани важнейшего открытия, которое помогло бы понять клеточные механизмы COVID-19. Коллеги Лю называют его выдающимся исследователем, они также пообещали продолжить исследования, проводимые им.

Гибель Бинг Лю уже вызвала волну сомнений в причинах его смерти. Выражается недоумение по поводу оснований заключения полицейских о ревности как главной причины расправы над Лю. Ведь личность убийцы не установлена, следовательно, нет никаких доказательств того, что двое мужчин вообще были знакомы друг с другом. Ничего пока также не сообщается об этнической принадлежности предполагаемого убийцы, а также об обстоятельствах, при которых полицейским стало известно о двойном убийстве.

В интернете уже появились предположения, согласно которым Лю был ликвидирован конкурентами: производство вакцины от коронавируса, вне всяческого сомнения, озолотит ее производителя. Над ее разработкой и последующим внедрением в производство сейчас работают десятки как стартапов, так и фармгигантов по всему миру, многие из которых заявляют о прорывах в исследовании COVID-19 и близком старте производства вакцины. А убийца Лю, якобы, был ликвидирован по приказу заказчика, дабы инсценировать двойное самоубийство и запутать расследование. Возможно также, что информация по этому делу, озвучиваемая правоохранителями, намеренно содержит пробелы или определенные нестыковки. Такая практика применяется для того, чтобы сбить с толку преступников.