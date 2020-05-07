2020-05-07T15:08:59+03:00
75 лет Великой Победы

Гайдай ходил в разведку, а Папанов в бою с фашистами лишился части ступни

Минобороны публикует наградные документы известных актеров, режиссеров, поэтов и драматургов, которые сражались с врагом не щадя жизни своей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш записался добровольцем на фронтСоветский и российский актер театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш записался добровольцем на фронтФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минобороны России в преддверии 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне опубликовало исторически проект «Прошедшие огонь войны, Вы свой талант дарили людям» с наградными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства на известных деятелей культуры и искусства – участников войны.

Анатолий Папанов, Иннокентий Смоктуновский, Рина Зеленая, Юрий Никулин, Владимир Этуш и другие легенды отечественного кино не нуждаются в представлении. В спецпроекте Минобороны России публикуются учетные карточки и наградные документы военных лет, свидетельствующие о том, что эти люди обрели воинскую славу задолго до сценических успехов.

Леонид Иович Гайдай – культовый советский режиссер и сценарист – служил в войсковой разведке. 14 декабря 1942 года в боях за деревню Енкино Гайдай забросал гранатами огневую точку противника и самолично уничтожил трех немцев, вместе с другими товарищами участвовал в захвате пленных, за что был награжден медалью "За боевые заслуги".

Приказ на награждение Леонида Гайдая

Приказ на награждение Леонида Гайдая

Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог Владимир Этуш записался добровольцем на фронт, после чего был направлен на курсы переводчиков и в ноябре 1941 года принял военную присягу. Сражался на Западном и Южном фронте, был тяжело ранен. В представленном на сайте Минобороны России наградном листе на помощника начальника штаба по тылу 581-го стрелкового полка лейтенанта административной службы В. Этуша записано: «...бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на врага, причем своим умелым маневром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемет». Владимир Абрамович был удостоен множества наград и медалей, в числе которых – орден Красной Звезды…

Наградной лист Владимира Этуша

Наградной лист Владимира Этуша

Иннокентий Смоктуновский был дважды награжден медалью «За отвагу». В одном из опубликованных Минобороны России документах значится: «Наградить… командира отделения роты автоматчиков младшего сержанта Смоктунович (так значилось в некоторых фронтовых документах его имя. – Прим. ред.). Иннокентия Михайловича за то, что в боях при прорыве противника в районе населенного пункта Лорцен его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника и уничтожило при этом около 20 фашистов».

Командир взвода 72-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, старший сержант Юрий Владимирович Никулин в мае 1945 года был представлен к ордену Славы III степени. «При обеспечении наступающих частей пехоты непрерывно находился в боевых порядках пехоты, осуществляя разведку целей и корректуру огня батареи», – написано в наградном документе.

В историческом разделе опубликован наградной лист на сержанта Папанова Анатолия Дмитриевича, заместителя командира взвода 990-го стрелкового полка. Во время Великой Отечественной войны Анатолий Дмитриевич Папанов служил заместителем командира взвода 990-го стрелкового полка. В период наступательных боев в сентябре 1941 года был контужен, позже в марте 1942 года был тяжело ранен в ногу с последующей частичной ампутацией. За участие в Великой Отечественной войне и полученные контузию и ранение был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

В 1966 году за роль генерала Серпилина в военной драме «Живые и мертвые» по одноименному роману Константина Симонова Анатолий Папанов был удостоен государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

А Григорий Наумович Чухрай, автор фильмов «Баллада о солдате» и «Чистое небо», воевал в составе воздушно-десантных частей и был трижды ранен. Из служебной характеристики на командира разведвзвода роты связи 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии лейтенанта Чухрая: «Участвуя в десантной операции на правом берегу Днепра вместе с организованной им группой дважды переходил переднюю линию обороны немцев, содействуя продвижению регулярных частей Красной Армии и проявляя при этом образцы мужества и гвардейской доблести. За проявленную храбрость и умелое руководство действиями десантников представлен к правительственной награде».

Вклад в Великую Победу привнес всемирно известный скульптор, автор монументального ансамбля на Мамаевом кургане, памятника Воину-освободителю в Берлине, скульптурной композиции «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке, Евгений Викторович Вучетич. Осенью 1941 года Евгений Вучетич добровольцем вступил в ряды народного ополчения г. Москвы. Он командовал взводом 5-й стрелковой дивизии народного ополчения им. Фрунзе. В подборке документов, в учетной карточке указано множество наград: орден Отечественной войны 2-й степени, орден Ленина, медали «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда» и другие.

- Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, - отмечается в материалах Минобороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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