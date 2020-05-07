9 мая легендарную песню «День Победы» на своих языках споют жители более 60 стран

«День Победы» на разных языках» — проект, в рамках которого любой желающий сможет исполнить легендарную песню на родном для себя языке. Он запущен по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Партнерами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Акция пройдет в день 75-летнего юбилея Победы. 9 мая на сайте pobeda-2020.ru будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди смогут выбрать свой язык, исполнить песню «под минус», записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть.

«Победа досталась ценой неимоверных усилий всех народов России, бывшего СССР, Европы и мира. Важно учитывать особенности нашей страны — это многонациональное и многоконфессиональное государство. Уникальность России в том, что здесь проживают представители более ста национальностей — все они самобытны, но при этом являются частью одного большого народа. Таким образом действует и наша акция — из многоголосия образуется единство», — сообщил координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

О желании принять участие в акции заявили космонавты экипажа МКС, военнослужащие, проходящие службу в Сирии, а также жители более 60 стран. Среди них — Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.

Российские знаменитости приглашают соотечественников поучаствовать в проекте. Среди них — народный артист РСФСР Лев Лещенко, исполняющий «День Победы» на протяжении многих лет, народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян, народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, народный артист РФ Николай Басков певец и композитор Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.