2020-05-07T13:48:17+03:00
Общество

9 мая легендарную песню «День Победы» на своих языках споют жители более 60 стран

Организаторы международной культурно-патриотической акции впервые собрали более ста переводов песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

«День Победы» на разных языках» — проект, в рамках которого любой желающий сможет исполнить легендарную песню на родном для себя языке. Он запущен по инициативе оргкомитета «Единой России» «Наша Победа». Партнерами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение «Волонтеры Победы».

Акция пройдет в день 75-летнего юбилея Победы. 9 мая на сайте pobeda-2020.ru будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди смогут выбрать свой язык, исполнить песню «под минус», записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть.

«Победа досталась ценой неимоверных усилий всех народов России, бывшего СССР, Европы и мира. Важно учитывать особенности нашей страны — это многонациональное и многоконфессиональное государство. Уникальность России в том, что здесь проживают представители более ста национальностей — все они самобытны, но при этом являются частью одного большого народа. Таким образом действует и наша акция — из многоголосия образуется единство», — сообщил координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

О желании принять участие в акции заявили космонавты экипажа МКС, военнослужащие, проходящие службу в Сирии, а также жители более 60 стран. Среди них — Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.

Российские знаменитости приглашают соотечественников поучаствовать в проекте. Среди них — народный артист РСФСР Лев Лещенко, исполняющий «День Победы» на протяжении многих лет, народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян, народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, народный артист РФ Николай Басков певец и композитор Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Новости 24
Минтранс заявил о необходимости 10 млрд руб. экстренной поддержки аэропортам
Штраф за отсутствие перчаток в Москве во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
Путин поручил переориентировать международный транспорт на внутренний рынок
Накануне Дня Победы в Алтайском крае ожили улицы
ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
В Совфеде прокомментировали призыв депутата ФРГ отменить антироссийские санкции
Штраф за отсутствие маски в Москве во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают
Названы сферы торговли, которые приносят самую большую прибыль в онлайн
Учёные объяснили, как можно будет менять вакцину от коронавируса при его мутации
Строительство школ в Тюмени возобновилось
Мужчина поиграл на подключенном к зарядке телефоне и умер
Коронавирус у Мадонны: что известно о состоянии здоровья певицы
RT покажет фильм о Великой победе на шести языках
Эксперт рассказала, с какими трудностями сталкиваются инвалиды из-за коронавируса
Недвижимость - лучшая инвестиция в кризис
Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве