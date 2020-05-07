Коронавирус в Испании, последние новости на 7 мая 2020: жертвами вируса за сутки стали 213 человек

По состоянию на 7 мая 2020 количество погибших от коронавируса в Испании увеличилось на 213. Таким образом, общее число погибших с начала эпидемии превысило 26 тысяч, сообщает минздрав страны.

За последние сутки при помощи тестов было выявлено 754 новых случая заболевания. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 221 447 случаев, умерли 26 070 человек, 128 511 выздоровели. За последние 24 часа по выздоровлению выписаны 2 509 человек.

В данный момент в стране остается 66 800 выявленных заболевших COVID-19.

Отметим, что в среду 6 мая в Испании продлили режим повышенной готовности до 24 мая. Как ранее заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

Эксперты подсчитали, что в марте, когда в Испании был разгар заболеваемости коронавирусом в страну прибыли более 20 тысяч российских туристов.

Несмотря на то, что испанцы ввели режим повышенной готовности и строгий карантин 14 марта, общее число туристов в марте составило 21 386 человек. Нет данных, сколько из них въехали в страну и выехали из нее до середины месяца.

Из-за эпидемии Испания, как и многие другие страны Европы, экономически пострадала из-за отсутствия отдыхающих. Туристический сектор обеспечивает почти 13% рабочих мест. Границы Испании закрыты для туристов, отели и пляжи не работают. В прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона иностранных туристов.