Коронавирус во Франции, последние новости на 7 мая 2020 года: режим повышенной готовности продлят до 10 июля

По состоянию на 7 мая 2020 года число заболевших коронавирусом во Франции достигло 137 000 человек. Это число за сутки увеличилось на 4 183. Полностью выздоровели 53 972 человека, погибли 25 089.

Ранее было принято решение, что Франция продлевает режим повышенной готовности до 24 июля. Однако сейчас решение поменялось – Сенат Франции одобрил в первом чтении законопроект о продлении в стране чрезвычайного санитарного положения до 10 июля. В среду документ поступит в комиссии Национального собрания и в четверг будет рассматриваться на общем заседании, передает “Ъ”.

На днях во Франции уничтожат 10 млн литров пива в связи с закрытием кафе, ресторанов и пабов из-за коронавируса COVID-19, сообщает BFM.

Пенный напиток уничтожат, потому что срок годности напитка на исходе и дальше хранить его нет смысла. Само уничтожение продукции обойдется в значительные суммы для компаний.

- Резкое закрытие кафе, ресторанов, остановка туристической деятельности и отмена всех фестивалей и мероприятий привели к тому, что более 10 млн литров пива оказались не востребованными, - объявили в ассоциации.