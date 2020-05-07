Коронавирус в Швеции, последние новости на 7 мая 2020 года: вирус мог проникнуть в страну еще в ноябре 2019 года

По состоянию на 7 мая 2020 года в Швеции подтверждено 23 918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки это число увеличилось на 702. Выздоровело 1 543 пациента, погибли 2 941, в том числе 87 за последние 24 часа.

Тем временем информационному агентству TT государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл сообщил, что коронавирус мог проникнуть в Швецию еще в ноябре 2019 года, задолго до того, как в стране были официально зафиксированы первые случаи заболевания.

Со слов медика, заболевания могли быть обнаружены у путешественников, которые в ноябре и декабре прошлого года посещали китайский Ухань. Ранее считалось, что первый случай заражения коронавирусом появился на территории Швеции только 31 января. Тогда инфекцию нашли у женщины из Йёнчёпинга она 24 января вернулась из Уханя.

Андрес Тегнелл отметил, что врачи в одной из французских больниц провели повторную проверку старых анализов пациентов с диагнозом пневмония. Оказалось, что у одного мужчины, поступившего в медучреждение 27 декабря, два теста на выявление вируса нового типа показали положительный результат.