2020-05-07T19:37:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 7 мая 2020 года: вирус мог проникнуть в страну еще в ноябре 2019 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 7 мая 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Заболевания могли быть обнаружены у путешественников, которые в ноябре и декабре прошлого года посещали китайский Ухань.Заболевания могли быть обнаружены у путешественников, которые в ноябре и декабре прошлого года посещали китайский Ухань.
Изменить размер текста:

По состоянию на 7 мая 2020 года в Швеции подтверждено 23 918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки это число увеличилось на 702. Выздоровело 1 543 пациента, погибли 2 941, в том числе 87 за последние 24 часа.

Тем временем информационному агентству TT государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл сообщил, что коронавирус мог проникнуть в Швецию еще в ноябре 2019 года, задолго до того, как в стране были официально зафиксированы первые случаи заболевания.

Со слов медика, заболевания могли быть обнаружены у путешественников, которые в ноябре и декабре прошлого года посещали китайский Ухань. Ранее считалось, что первый случай заражения коронавирусом появился на территории Швеции только 31 января. Тогда инфекцию нашли у женщины из Йёнчёпинга она 24 января вернулась из Уханя.

Андрес Тегнелл отметил, что врачи в одной из французских больниц провели повторную проверку старых анализов пациентов с диагнозом пневмония. Оказалось, что у одного мужчины, поступившего в медучреждение 27 декабря, два теста на выявление вируса нового типа показали положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Данчиков рассказал о штрафах за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий
Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России
Самоизоляция сводит с ума: математик около двух недель пролежал в обнимку с трупом матери
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы