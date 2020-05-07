2020-05-07T14:37:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус провоцирует у детей неизвестную смертельно опасную лихорадку

К такому выводу пришли британские исследователи
Мария БЕРК
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Коронавирус может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний у малышей.Коронавирус может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний у малышей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что прежние радужные заключения врачей, касающиеся протекания коронавирусной инфекции у детей, оказались отчасти ошибочными. Коронавирус может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний у малышей.

В исследовании, опубликованном в научно-медицинском журнале Lancet, были проанализированы загадочные детские истории болезни. Речь идет о восьми детях в возрасте до 14 лет, поступивших в реанимацию одной из лондонских больниц в довольно тяжелом состоянии. Медики полагали, что у ребят коронавирус. Но нет. Результаты анализов показали, что малыши уже переболели COVID-19 (в их крови были обнаружены антитела), и, по словам родителей, у многих это прошло бессимптомно.

Понять причину воспалительного процесса, врачам поначалу не удавалось. Вдобавок, от инсульта прямо в реанимации умер 14-летний мальчик. Остальные семеро ребят страдали от высокой температуры, которую было невозможно сбить, сыпи, постоянной боли в теле, рвоты и диареи. Все это усугубляло воспаление сердечной мышцы и кровеносных сосудов.

Британский врач-педиатр Шелли Рифаген сообщил, что в королевстве были выявлены еще аналогичные 12 случаев. Не исключено, что такое поведение детского организма является отложенной реакцией иммунной системы на инфекцию.

Но представители национальной системы здравоохранении Британии подумали о худшем и разослали предупреждение всем медикам, отметив, что подобные симптомы похожи на синдром Кавасаки. В последние две недели в Европе и США врачи выявили около ста случаев этого необычного и редкого воспалительного заболевания у детей. Чаще всего, этому синдромы подвержены дети в возрасте от двух до десяти лет.

- Синдром Кавасаки известен давно. Впервые он был описан в Японии. Но встречается он достаточно редко. За свою практику я один единственный раз видел ребенка с синдромом Кавасаки, - заявил в эфире радио «КП» врач-иммунолог Владимир Болибок. - Это васкулит, то есть воспаление крупных сосудов - средних и мелких артерий. Начинается он постепенно, обычно после перенесенной ОРВИ. Несколько дней или недель держится температура, потом появляется сыпь, одышка.

Что касается этих ребят, то у многих из них обнаруживается коронавирус. Мы знаем, что этот вирус у пациентов постарше вызывает васкулит, самое тяжелое — это воспаление сосудов легких. Вполне может быть, что это одно из проявлений этой вирусной инфекции. Почему сейчас это началось — возможно, вирус приобрел очередную мутацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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