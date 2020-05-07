Девушка 20 раз увеличила губы, чтобы сделать их самыми большими в мире

22-летняя болгарская студентка Андреа Иванова из Софии 20 раз проводила процедуры увеличения губ. Сейчас она считает свои губы самыми большими в мире, а себя - живым воплощением куклы Барби.

Андреа Иванова начала свои изменения в 2018 годуФото: Instagram.com

Прежде, чем начать снова и снова увеличивать губы, Андреа увеличила грудь. Сейчас девушка считает, что достигла своих целей.

В своём Instagram Андреа опубликовала фотографии, сделанные через два дня после 20-й процедуры увеличения губ препаратом с гиалуроновй кислотой.

- Я люблю свои губы. Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче, - рассказала Андреа Daily Mail.

Врач предостерёг девушку, что до следующего её визита должно пройти как минимум два месяца.

Сейчас у Ивановой более 42 тысяч подписчиков. Блогер уверена, что большинству из них нравятся её губы, она получает "тысячи комплиментов".

- Есть и отрицательные комментарии, их пишут в основном женщины, - отметила Андреа.

andrea.andrea345 Нощите са сладки!!

Свои изменения студентка начала в 2018 году и потратила на них за два года несколько тысяч долларов.