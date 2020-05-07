В эфире Радио "Комсомольская правда" звучат истории детей-героев Великой Отечественной

75 историй, 75 судеб. Судеб детей, совершавших невероятные поступки - на которые сейчас и многие взрослые не отважились. А для них, маленьких героев большой войны, не было ничего важнее Победы.

Чтобы отдать дань память детям-участникам Великой Отечественной и рассказать современным школьникам об их подвигах благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» запустил проект «Маленькие герои большой войны».

- В войне принимали участие более 400 тысяч детей и подростков, 35 тысяч из них награждены орденами и медалями. Наш общий долг восстановить из небытия имена маленьких героев и историческую правду о бессмертном подвиге, который они совершили в борьбе с врагом, ради Великой Победы. Ради мира на земле! - говорят авторы проекта.

Истории детей, которым пришлось наравне со взрослыми сражаться за Победу, собрал историк, писатель, ветеран Аркадий Васильевич Никоноров. Он сам с 11 лет воевал в партизанском отряде на Брянщине, поэтому книга для него - еще и личная история. В 2015 году в свет впервые вышла книга «Маленькие герои большой войны». Уже третий год подряд среди школьников проводится творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» - авторы проекта предлагают современным школьникам понять, осмыслить и рассказать истории своих сверстников.

А в 2020 году в свет вышла аудиоверсия книги-трилогии «Маленькие герои большой войны». В записи 75 рассказов о подвигах детей-героев приняли участие более 30 известных актеров. Среди них - Дмитрий Харатьян, Елена Захарова, Карина Мишулина, Регина Мянник... А также общественные деятели и талантливые дети.

Маленькие герои большой войны - Баран Тихон. Читает Дмитрий Харатьян 00:00 00:00

Маленькие герои большой войны - Вечеренко Гена. Читает Андрей Ковалев 00:00 00:00

Помимо этого на диске представлены видеообращения от участников проекта, а также уникальные видеоинтервью с автором книги Аркадием Васильевичем Никоноровым и одним из ее героев - ветераном Александром Александровичем Ульяновым, который с 10 лет воевал в белорусских болотах под прозвищем Шурка-москвич.

Авторы надеются, что аудиокнига станет пособием на уроках истории, литературы, в творческих кружках и военно-патриотических клубах.

Маленькие герои большой войны - Волков Валерий. Читает Дмитрий Миллер 00:00 00:00

"Комсомольская правда" поддерживает важное начинание. Аудиоистории детей-героев звучат в эфире Радио "КП" с начала мая - каждый день в 13.30 по будням. А 9 мая записи проекта «Маленькие герои большой войны» можно будет услышать в эфире в течение всего дня.

Маленькие герои большой войны - Голиков Леня. Читает Вадим Колганов 00:00 00:00

Маленькие герои большой войны - Демеш Оля и Лида. Читает Карина Мишулина 00:00 00:00

Маленькие герои большой войны - Дубинин Володя. Читает Леонид Кулагин 00:00 00:00

Маленькие герои большой войны - Евсеев Саша. Читает Станислав Дужников 00:00 00:00

Маленькие герои большой войны - Занегина Ада. Читает ветеран Аркадий Васильевич Никоноров 00:00 00:00

Маленькие герои большой войны - Казей Марат. Читает Вадим Колганов 00:00 00:00

Маленькие герои большой войны - Капустин Артур. Читает Коля Фёдоров 00:00 00:00

75 ПОДВИГОВ ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вступительное слово о проекте от Оксаны Федоровой, Мисс Вселенная 2002, телеведущая, основатель БФ «Спешите делать добро!»

Алешков Сережа. Читает председатель политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С. Миронов

Анисенков Владимир. Читает композитор, певец А. Ковалев

Анкинович Леня. Читает артист Д. Косяков

Артеменков Георгий. Читает актриса Ю. Такшина

Баран Тихон. Читает заслуженный артист РФ, народный артист РФ Д. Харатьян

Бебех Володя. Читает солист БДХ им. В.С. Попова Л. Автаев

Белуш Миша. Читает актриса Е. Захарова

Богданова Надя. Читает председатель политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С. Миронов

Бондаровская Юта. Читает председатель политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С. Миронов

Боровиченко Мария. Читает студента журфака МГУ М. Меркина

Бреусов Владимир. Читает радиоведущий А. Сигаев

Вечеренко Гена. Читает композитор, певец А. Ковалев

Воднев Алексей. Читает радиоведущий А. Сигаев

Волков Валера. Читает артист Д. Миллер

Воробьев Вадим. Читает меценат фонда В. Меркин

Глазок Миша. Читает актриса Е. Захарова

Гойшик Коля. Читает актриса М. Берсенева

Голиков Леня. Читает заслуженный артист РФ В. Колганов

Гришаков Саша. Читает народный артист республики Татарстан А. Ахметов

Демеш Оля и Лида. Читает актриса К. Мишулина

Демина Катя. Читает студента журфака МГУ М. Меркина

Дети блокадного Ленинграда. Читает заслуженная артистка РФ И. Гинкевич

Добровольский Георгий. Читает Н. Юдина

Дубинин Володя. Читает народный артист РСФСР Л. Кулагин

Евсеев Саша. Читает заслуженный артист РФ С. Дужников

Жданко Юра. Читает актриса М. Берсенева

Занегина Ада. Читает ветеран, д.и.н., А. В. Никоноров

Зенкина Валя. Читает студентка МГХУ им. Л. М. Лавровского М. Васильева

Казей Марат. Читает заслуженный артист РФ В. Колганов

Казначеев Владимир. Читает студент МГХУ им. Л. М. Лавровского Д. Филенко

Каманин Аркадий. Читает заслуженный артист РФ В. Колганов

Капустин Артур. Читает солист БДХ им. В. С. Попова Н. Федоров

Клыпа Петр. Читает артист Д. Миллер

Ковалев Саша. Читает актриса, попечитель БФ «Спешите делать добро!» Р. Мянник

Колесников Саша. Читает артист Д. Миллер

Корнилов Сережа. Читает директор БФ «Спешите делать добро!» Т. Иванова

Коробко Вася. Читает заслуженный артист РФ В. Яременко

Коротков Герман. Читает заслуженный артист РФ В. Яременко

Косиченко Валентин. Читает сотрудник БФ «Спешите делать добро!» А. Сусекова

Космодемьянская Зоя. Читает актриса Е. Захарова

Котик Валя. Читает заслуженный артист РФ В. Колганов

Кравчук Костя. Читает солист БДХ им. В. С. Попова Л. Автаев

Кузнецов Иван. Читает актриса Ю. Такшина

Кузубов Леня. Читает актриса Ю. Такшина

Кулешин Борис. Читает заслуженная артистка РФ И. Гинкевич

Курка Вася. Читает заслуженный артист РФ, народный артист РФ Д. Харатьян

Литвиненко Адель. Читает актриса Е. Захарова

Лорченко Леня. Читает народный артист республики Татарстан А. Ахметов

Маркова Галя. Читает заслуженный артист РФ В. Яременко

Михеенко Лара. Читает артист Д. Косяков

Остриков Дима. Читает директор БФ «Спешите делать добро!» Т. Иванова

Печененко Николай. Читает студент МГХУ им. Л. М. Лавровского Д. Филенко

Пинкензон Муся. Читает артист Д. Косяков

Пономарева Валя. Читает волонтер БФ «Спешите делать добро!» Е. Иванова

Портнова Зина. Читает актриса, попечитель БФ «Спешите делать добро!» Р. Мянник

Романов Миша. Читает актриса К. Мишулина

Саморуха Володя. Читает Мисс Вселенная, основатель фонда «Спешите делать добро!» О. Федорова

Созина Нина. Читает солистка БДХ им. В. С. Попова М. Хмелькова

Соколова Лера. Читает волонтер БФ «Спешите делать добро!» Е. Иванова

Суржиков Иван. Читает заслуженный артист РФ А. Олешко

Таран Валя. Читает солист БДХ им. В.С. Попова Л. Автаев

Тарновский Володя. Читает телеведущий А. Цветков

Ульянов Саша. Читает народный артист РСФСР Л. Кулагин

Федоров Иван. Читает заслуженный артист РФ А. Олешко

Феоктистов Константин. Читает заслуженный артист РФ А. Олешко

Филиппов Саша. Читает актриса К. Мишулина

Цариков Борис. Читает актриса, попечитель БФ «Спешите делать добро!» Р. Мянник

Чаленко Витя. Читает телеведущий А. Цветков

Чекалин Саша. Читает Мисс Вселенная, основатель фонда «Спешите делать добро!» О. Федорова

Чекмак Вилор. Читает заслуженный артист РФ С. Дужников

Черинов Владимир. Читает заслуженный артист РФ В. Колганов

Чижиков Виталий. Читает солист БДХ им. В. С. Попова Н. Федоров

Шкелев Ваня. Читает студентка МГХУ им. Л. М. Лавровского М. Васильева

Щербак Мария. Читает солистка БДХ им. В. С. Попова М. Хмелькова

Юные защитники Севастополя. Читает меценат фонда В. Меркин

Трудовой подвиг детей войны. Читает народный артист РСФСР Л. Кулагин