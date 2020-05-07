«Не Волочковой единой»: самая длинноногая блогер Инстаграма показала шпагат у мусорного бака
У гимнастки Анны Канюк уже около миллиона подписчиков, хотя она не эстрадная звезда, не балерина, как Анастасия Волочкова, а просто красивая девушка, длинные ноги которой покорили блогосферу. Видео эффектных шпагатов и растяжки Анны собирают миллионные просмотры в Инстаграме.
На волне этого успеха девушка открыла свою школу, где учит подписчиков мастерству шпагата.
— Спорт сопровождал меня с самого детства. До художественной гимнастики я занималась плаванием, посещала секции волейбола, баскетбола и футбола, — рассказывала в интервью Анна.
Во время карантина у Анны, как и у всех нас, единственное развлечение — сходить в магазин да вынести мусор.
Нарядившись в мини и надев шпильки, Канюк продемонстрировала подписчикам шпагат на фоне мусорного бака.
— Весна, мы так её ждали.
Тренировались, худели, тянулись, вещи стилёвые всю зиму готовили!
День сегодня прекрасный...
Наконец-то пришла моя очередь выбрасывать мусор, — подписала шуточный ролик гимнастка.
Видео собрало полмиллиона просмотров.
Финалистка шоу «Хочу в ВИА Гру» Юлия Лаута тоже известна своим пристрастием к ЗОЖ. И это увлечение далеко не случайно, ведь Юля имеет звание мастера спорта по художественной гимнастике.
В одноименном клипе, который и сделал Юлю популярной, певица возглавила настоящее ЗОЖ-движение.
Вот и сейчас, в такой сложный для всех период, Юля не оставляет занятия спортом и, более того, помогает всем желающим поддерживать иммунитет и красивую фигуру. LAUTA не только демонстрирует шпагат, но и проводит в своем Инстаграме в прямом эфире «карантинные» тренировки.
А дизайнер Наталья Якимчик, чьи купальники носят не только младшая дочь Пугачевой и наследницы Стаса Михайлова, но и даже отпрыски сестер Кардашьян, демонстрирует длинные ножки в прозрачном комбинезоне на домашних тренировках.
Чудеса растяжки «а-ля Анастасия Волочкова», кроме балетных па, тоже подвластны этой эффектной блондинке.
— Идеальное утро выглядит так. Проработала глубокие мышцы спины, подвижность суставов, сняла зажимы с шеи! Готова к рабочему дню! — публикует в ежедневном режиме «горячие» видео на своём спортивном снаряде Наталья Якимчик.
Cамая длинноногая блогер Инстаграма показала шпагат у мусорного бака.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»