2020-05-07T14:58:46+03:00
Звезды

«Не Волочковой единой»: самая длинноногая блогер Инстаграма показала шпагат у мусорного бака

Во время карантина красавицы развлекают подписчиков эффектной растяжкой
Игорь ПОЛЯКОВ
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Видео эффектных шпагатов и растяжки Анны собирают миллионные просмотры в ИнстаграмеВидео эффектных шпагатов и растяжки Анны собирают миллионные просмотры в ИнстаграмеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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У гимнастки Анны Канюк уже около миллиона подписчиков, хотя она не эстрадная звезда, не балерина, как Анастасия Волочкова, а просто красивая девушка, длинные ноги которой покорили блогосферу. Видео эффектных шпагатов и растяжки Анны собирают миллионные просмотры в Инстаграме.

На волне этого успеха девушка открыла свою школу, где учит подписчиков мастерству шпагата.

— Спорт сопровождал меня с самого детства. До художественной гимнастики я занималась плаванием, посещала секции волейбола, баскетбола и футбола, — рассказывала в интервью Анна.

Во время карантина у Анны, как и у всех нас, единственное развлечение — сходить в магазин да вынести мусор.

Нарядившись в мини и надев шпильки, Канюк продемонстрировала подписчикам шпагат на фоне мусорного бака.

— Весна, мы так её ждали.

Тренировались, худели, тянулись, вещи стилёвые всю зиму готовили!

День сегодня прекрасный...

Наконец-то пришла моя очередь выбрасывать мусор, — подписала шуточный ролик гимнастка.

Видео собрало полмиллиона просмотров.

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Ну, что ж, я снова на ЗОЖ Начало весны делает слова вашего любимого трека ЗОЖ особенно актуальными Рассказывайте как готовитесь к лету, уже начали? Спорт? Диеты? ПП? И вообще как держите себя в форме?) Что для вас самое комфортное? @sasha___selivanova #СНОВАнаЗОЖ #lauta #lautaofficial #gingergirllauta #sport
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КАРАНТИННЫЕ ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ ВМЕСТЕ СО МНОЙ!
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Финалистка шоу «Хочу в ВИА Гру» Юлия Лаута тоже известна своим пристрастием к ЗОЖ. И это увлечение далеко не случайно, ведь Юля имеет звание мастера спорта по художественной гимнастике.

В одноименном клипе, который и сделал Юлю популярной, певица возглавила настоящее ЗОЖ-движение.

Вот и сейчас, в такой сложный для всех период, Юля не оставляет занятия спортом и, более того, помогает всем желающим поддерживать иммунитет и красивую фигуру. LAUTA не только демонстрирует шпагат, но и проводит в своем Инстаграме в прямом эфире «карантинные» тренировки.

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Идеальное утро выглядит так!
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А дизайнер Наталья Якимчик, чьи купальники носят не только младшая дочь Пугачевой и наследницы Стаса Михайлова, но и даже отпрыски сестер Кардашьян, демонстрирует длинные ножки в прозрачном комбинезоне на домашних тренировках.

Чудеса растяжки «а-ля Анастасия Волочкова», кроме балетных па, тоже подвластны этой эффектной блондинке.

— Идеальное утро выглядит так. Проработала глубокие мышцы спины, подвижность суставов, сняла зажимы с шеи! Готова к рабочему дню! — публикует в ежедневном режиме «горячие» видео на своём спортивном снаряде Наталья Якимчик.

Cамая длинноногая блогер Инстаграма показала шпагат у мусорного бака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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