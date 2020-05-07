2020-05-07T14:45:42+03:00
Общество

"Создают ад!": Соловьев ответил на обвинения в пропаганде, миллионах от государства и виллу в Италии

Телеведущий рассказал, как он реагирует на травлю
Роман ГОЛОВАНОВ
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Телеведущий рассказал, как он реагирует на травлюТелеведущий рассказал, как он реагирует на травлюФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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На YouTube-канале Владимира Соловьева вышел юмористический ролик в стиле карате-комедии. Телеведущий высмеял обвинения в пропаганде, покупке особняка в Италии и в получении денег от государства.

— Если кто-то не понял, это вообще-то стёб, - сказал «КП» Соловьев. — Если у кого-то есть иллюзии, то вообще-то я снял стёб. Потому что меня так учили, что спортивные СМИ настолько сошли с ума, что сейчас готовы и все это рассматривать на полном серьезе. Я жду, когда будет очередной анализ техники ударов.

Телеведущий сказал, что не обращает внимания на нападки в соцсетях.

— Да мне вообще наплевать, честно говоря. Я настолько к этому легко отношусь, вы даже себе представить не можете. На меня это не действует никак, — поделился он. — Я для них представляю максимальную угрозу. Это связано с этим. И они не могут понять, что делать. Потому что люди мне верят, что бы они про меня ни говорили, как бы ни клеветали. Потому что когда я выхожу и вскрываю все эти замыслы Ходорковского и прочих спонсоров переворота в России (а я считаю, что именно в этом их сверхзадача), то люди понимают, и люди мне верят. А Навальному и прочим не верят.

Соловьев отметил, что крикуны искусственно создают атмосферу травли.

— Есть такой нюанс, который называется создание персонального ада. Сейчас очень простая технология, когда с помощью даже небольших денег, программного обеспечения либо конкретных людей можно создать каждому человеку его персональный ад. И когда он выходит в свои социальные сети, то там будут угрозы, призывы к расправе, дикое количество лжи, ненависти. Таким образом, ты оказываешь давление, то есть ты посылаешь сигналы, ты говоришь человеку: ну что, ты так и не понял, сейчас мы тебе еще чего-нибудь подсыплем, чтобы ты, наконец, понял. Ты должен замолчать, ты должен говорить то, что всех устраивает, ты должен строиться в одну игральную линию, не смей идти против нас, - объяснил он.

Журналист призвал наказывать организаторов таких технологий.

— Сначала какая-нибудь помойка вбрасывается, какая-нибудь ложь про человека. А потом все остальные начинают ее тиражировать с криком: «Ребята, а чего вы от нас хотите, это же не мы, это же вот конкретная помойка вбросила, вы с ними судитесь, а мы-то что? Мы просто берем и цитируем источник». Блокировать – это само собой, это делается легко и просто. Сажать. Законодательство позволяет смотреть, выявлять и сажать, — подытожил он.

Кулак справедливости: карате-комедия Владимира Соловьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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