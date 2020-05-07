2020-05-07T14:55:13+03:00
Общество

Более 1000 пожилых людей обратились за духовной поддержкой на горячую линию «Мы вместе»

Верующим даются рекомендации о молитвах, ведутся проповеди о примирении, прощении и принятии
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Верующим даются рекомендации о молитвах, ведутся проповеди о примирении, прощении и принятииВерующим даются рекомендации о молитвах, ведутся проповеди о примирении, прощении и принятии
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Чем больше обостряется ситуация вокруг распространения коронавируса COVID-19, тем больше на горячую линию «Мы вместе» поступает звонков с просьбой о религиозной помощи. Людям сложно справляться с эмоциональным давлением потока негативной информации, трудно жить в изоляции, учитывая, что они попали в группу риска и совершенно лишены возможности покидать место жительства. Часто обращаются с вопросами религиозного характера, поскольку не могут посещать церковь, и стало непонятно, как следовать духовным традициям.

В связи с этим Фонд Инносоциум — социальная платформа Фонда Росконгресс — совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Русской Православной Церкви, Главного раввината России и Международной Ассоциации Исламского Бизнеса (МАИБ) включились в работу горячей линии для помощи пожилым людям старше 60 и малоподвижным гражданам.

Священнослужители работают на горячей линии с 17 апреля, и уже более 1000 верующих обратились к представителям Русской Православной Церкви, муфтията и иудейской общины за помощью. На запросы граждан отвечают ежедневно в круглосуточном режиме. Единственное исключение — нерабочая суббота для иудеев. Люди обращаются за поддержкой, когда у них есть проблемы с материальным положением или здоровьем. Вторым по важности и частоте стал вопрос о взаимоотношениях с родственниками: многие не привыкли так много времени бок о бок находиться в замкнутом пространстве – обостряются старые конфликты, возникают новые, растет раздражение и обида.

Когда дело касается земных проблем, бытовых нужд священнослужители дают контакты благотворительных фондов и местных храмов, куда можно обратиться за материальной поддержкой. Если же дело касается душевных мук, а в основном всех просящих интересует: «За что все эти испытания выпали на их долю», то верующим даются рекомендации о молитвах, ведутся проповеди о примирении, прощении и принятии.

Так же как важны советы, которые получают люди, важен сам факт того, что есть возможность выговориться и облегчить свою душу.

Для получения духовной помощи или поддержки необходимо позвонить по телефону горячей линии «Мы вместе» 8 800 200 34 11.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме.

Социальная платформа Фонда Росконгресс – это стратегическая инициатива, направленная на установление и поддержание стабильного диалога между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Мы создаем инструменты обратной связи, на постоянной основе продвигаем и актуализируем социальную повестку и способствуем развитию здоровой социальной среды и благотворительности в России. Миссия платформы - выстраивание диалога и сотрудничества между участниками социальной экосистемы, содействие продвижению общественно значимых проектов и развитие культуры социальной инклюзии в России.

Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс – учрежден с целью создания условий для конструктивного диалога между бизнесом, властью и гражданским обществом.

Приоритетные направления деятельности Фонда «Инносоциум» – развитие культуры, креативных индустрии, образования, инициатив молодежи, женского лидерства, социальных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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