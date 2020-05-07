Директор Росгвардии поздравил ветеранов

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии России Виктор Золотов обратился с поздравлением к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

- Именно советский солдат поставил точку в самой кровопролитной за всю историю человечества войне, сокрушив нацизм и фашизм. Именно советский народ в кратчайшие сроки сумел возродить из руин страну, ставшую одним из мировых центров науки, культуры и образования. Именно воины-фронтовики и труженики тыла заложили те нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые мы сегодня передаём своим детям и внукам, - сказал директор Росгвардии.

Генерал армии Виктор Золотов отметил, что "военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии России, вдохновленные примером Поколения Победителей и оставаясь преемниками славных традиций, успешно противостоят современным угрозам обществу и государству".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777541" frameborder="0"></iframe> Парад ветерану от Росгвардии.

В обращении к ветеранам директор Росгвардии особо отметил, что в борьбе с гитлеровскими захватчиками советский народ заплатил самую высокую цену.

В эти дни по всей России военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии персонально поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, которые служили в войсках правопорядка. Под патронажем Росгвардии сейчас находятся 449 ветеранов Великой Отечественной войны. По месту их проживания росгвардейцы проводят концертные программы «Парад у дома ветерана» и вручают подарки.

С импровизированных сцен звучат музыкальные композиции военных лет: "От героев былых времен", "Катюша", "День Победы", "Смуглянка". Кульминацией каждого выступления стало прохождение торжественным маршем под звуки легендарного произведения Василия Агапкина «Прощание славянки».

Обязательные условия торжественных мероприятий – соблюдение дистанции и наличие средств индивидуальной защиты.