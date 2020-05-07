2020-05-07T15:18:46+03:00
Умные вещи

ВКонтакте проведёт 14-часовой киномарафон ко Дню Победы

В День Победы ВКонтакте и Мосфильм проведут марафон советских фильмов о войне. Он продлится 14 часов, а присоединиться к нему бесплатно смогут все пользователи VK
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Трансляции начнутся 9 мая в 9 утра по московскому времени и будут идти одна за другойТрансляции начнутся 9 мая в 9 утра по московскому времени и будут идти одна за другой
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Классику советского кинематографа о Великой Отечественной войне покажут в сообществе «Официальные страницы». В программе — «Судьба человека», «Восхождение», «Летят журавли», «Белый тигр», «Белорусский вокзал», «Иваново детство» и «Они сражались за Родину». Трансляции начнутся 9 мая в 9 утра по московскому времени и будут идти одна за другой, но подписчики не пропустят любимый фильм: они будут получать уведомления о начале каждой картины.

Другие фильмы киностудии можно посмотреть в онлайн-кинотеатре cinema.mosfilm.ru. Лекции, концерты и другие трансляции от сообществ, посвящённые Дню Победы, пользователи найдут в мини-приложении «Дома посмотрю». В нём будет доступен специальный раздел — «День Победы».

Также родственники участников войны смогут найти своих близких на снимках, загруженных другими пользователями, и познакомиться с семьями этих людей. Для этого в мини-приложение «Лица Победы» нужно загрузить фотографию ветерана — одного или с сослуживцами. Нейронная сеть проанализирует другие доступные ей снимки и, если найдёт совпадения, создаст беседу: в ней смогут пообщаться пользователи, чьи родственники запечатлены на совместных фото.

Кроме того, до 9 мая с помощью сервиса «Бессмертный полк» пользователи могут загрузить архивные фотографии и рассказать о родных и близких, которые прошли Великую Отечественную войну. Приложение оформит снимок как памятную карточку, которой можно будет поделиться в соцсети. Все загруженные снимки объединят в видеоисторию памяти об участниках войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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