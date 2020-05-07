2020-05-07T15:46:08+03:00
Происшествия

Топ-менеджера «Газпромбанка» обманули почти на полтора миллиона рублей

Директор одного из управлений поверила мошенникам, которые представились ее коллегами из службы безопасности
Иван РУНЕВ
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В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает дерзкого мошенникаВ настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает дерзкого мошенникаФото: Shutterstock
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Неприятный случай произошел днем 4 мая. На телефон 38-летней директора одного из управлений АО "Газпромбанк" Светланы В.* позвонил некий мужчина, который представился Виктором и заявил, что он сотрудник службы безопасности банка. Виктор серьезно сказал, что в данную минуту некие мошенники пытаются снять с карты Светланы крупную сумму денег и для того, чтобы им помешать - нужно срочно установить некое приложение на телефон женщины. Светлана поняла, что происходит неладное, когда во время работы «специалиста по безопасности» ей стали приходить смс-сообщения с информацией о крупных покупках в магазинах бытовой техники.

«В полицию обратилась 38-летняя Светлана В.* с заявлением о мошенничестве в крупном размере. Женщина не смогла отличить афериста от реального сотрудника банка, в котором она сама и работает и, доверившись ему, предоставила доступ к мобильному телефону. Мошенник очень быстро оформил кредит 1 500 000 рублей на имя Светланы и успел за считанные минуты умыкнуть у женщины 1 427 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает дерзкого мошенника, который смог обмануть директора управления финансового анализа «Газпромбанка» и ограбил ее почти на полтора миллиона рублей.

*-имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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