Пентагон может писать что угодно, но Берлин и Вену с Прагой взяли мы

Мультимедийную презентацию в Пентагоне назвали «День победы в Европе: время празднования, осмысления». Осмысление вышло оригинальным. По мнению американцев, именно 7 мая 1945-го война закончилась в Европе. Поскольку "Вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США". А предтечей немецкой капитуляции в военном ведомстве США считают высадку в Нормандии 6 июня 1944-го. Которая «ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии». Про то, что основную тяжесть войны вынес на себе СССР и Красная Армия — ни полслова. За комментарием «КП» обратилась к научному директору Российского военно-исторического общества Михаилу Мягкову.

ЭЛЬБА ПОБОКУ

- Так что, Гитлера победили англосаксы и встреча на Эльбе — мимолетный штрих?

- Очередная попытка переписать историю. Оставляя на обочине внимания встречу на Эльбе — американцы презентуют глупость с двойным смыслом. Или изощренную хитрость. Отрицать встречу в конце апреля 45-го в районе 13:30 между американцами и солдатами Красной армии невозможно. Американским патрулем командовал лейтенант с фамилией Котцебу. С нашей стороны было советское подразделение под командование лейтенанта Голобородько. Они встретились, обнялись. И тогда они поклялись на том месте — сохранять мир на вечные времена.

- Почему в Пентагоне про это «забыли»?

- Вопрос к американцам. Презентация Пентагона выглядит нелепо. Недавно президенты Путин и Трамп выступили с совместным обращением - как раз посвященным 75-летию встречи на Эльбе. Там отмечается — мы вместе одержали победу над мировым злом. И уже показалось, будто что-то «щелкнуло» в головах американского руководства. Ведь до того постоянно лилась грязь на освободительную миссию Красной Армии. И искажались итоги войны. И тут почудилось, будто коронавирус подвиг американское руководство к простому выводу — надо объединить усилия.

- Не тут то было...

- Да, опять становится очевидно: огромные силы действуют в американском истеблишменте, принижающие решающую роль СССР и Красной армии во Второй мировой.

Предтечей немецкой капитуляции в военном ведомстве США считают высадку в Нормандии 6 июня 1944-гоФото: ТАСС

КТО КАПИТУЛИРОВАЛ?

- Почему американцы делают упор на капитуляцию генерала Альфреда Йодля 7 мая как момент окончания войны?

- Это известная история. Она разбиралась серьезными историками, в том числе России. 7 мая в Реймсе в штаб-квартире Эйзенхауэра был подписан предварительный акт о капитуляции. Йодль был начальником штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта.

- Что случилось в Реймсе?

- Союзники стремились быстрее подписать капитуляцию, в пику СССР. Чтобы у них, в их штаб-квартире, рейх капитулировал. И немцы хотели скорее сдаться западникам. После самоубийства Гитлера было образовано «Фленсбургское правительство». Им руководил адмирал Дениц — ему фюрер в завещании передал власть. Дениц ставил задачу: быстре капитулировать на Западе. Отвести как можно больше войск в том направлении, но продолжать сопротивление на Востоке.

- То есть мы должны были продолжать погибать - а плоды мира собирать союзники?

- Да! Потому Йодль и явился в Реймс. И прилагал усилия, чтобы капитуляция была только на западном фронте. Но Эйзенхауэр заявил: надо капитулировать и на восточном фронте тоже. И Йодль подписал капитуляцию около 2 часов утра 7 мая 1945-го.

РУССКИЙ СЛЕД

- От нас был представитель?

- Генерал Иван Суслопаров, представитель Ставки верховного главнокомандования у союзников, был поставлен перед фактом: либо он подписывает акт, либо подписывают союзники без него. По сути Эйзенхауэр действовал в канве устремлений Черчилля. Который еще в апреле писал Рузвельту, что если русские захватят Вену и Прагу, а потом и Берлин, то сложится преувеличенное представление о вкладе русских в победу над Гитлером. И вообще об их роли во Второй мировой.

25 апреля 1945 года состоялась знаменитая "Встреча на Эльбе" войск союзников и СССР.Фото: EAST NEWS

- И акт в Реймсе — «реванш» союзников?

- Эйзенхауэр считал, что в принципе возможно не в Берлине, а именно в своей штаб-квартире в Реймсе зафиксировать капитуляцию Германии. Суслопаров запросил Ставку — но ответа быстро не получил. Понимая, что союзники могут подписать документ без участия СССР, и немцы продолжат сопротивление, и у нас опять будут потери, он на свой страх и риск подписал акт.

- Суслопарова наказали за «самодеятельность?

- Когда ситуацию позже разбирали, Сталин Суслопарова никак не наказал. Ведь генерал-майор добился приписки к документу, который подписал Йодль — что этот акт может быть заменен более совершенным документом о капитуляции нацистской Германии. Что и произошло в Карлхорсте вечером 8 мая.

- В пентагоновской презентации этому придается второстепенное значение.

- Сталин утверждал, что война должна закончится там, где началась - в Берлине. Трумэн и Черчилль возражали — но Сталин надавил. И мы настаивали на том, чтобы не объявлять о капитуляции Германии до 8 мая. Но корреспондент Ассошиэйтед пресс, бывший в ставке Эйзенхауэра, распространил это сообщение.

- Мы считали и продолжаем считать — Германия капитулировала поздним вечером 8 мая...

- Капитуляция была подписана в пригороде Берлина Карлсхорсте в 22.43 по берлинскому времени. С нашей стороны подписывал маршал Жуков. С немецкой — начальник штаба верховного командования фельдмаршал Кейтель. Со стороны союзного командования главком Королевских ВВС Великобритании маршал Теддер и американский генерал Спаас. По среднеевропейскому времени на часах было 22.43 - в Москве было 00:43 9 мая. Левитан объявил по радио после 2 часов ночи.

Кстати, когда подписывали о капитуляции в Реймсе, Эйзенхауэр предложил считать праздником окончания войны в Европе 9 мая. Но потом это заменили на 8 мая.

Пентагон может писать что угодно, но Берлин и Вену с Прагой взяли мыФото: фотохроника ТАСС.

ТАК КТО ПОБЕДИЛ?

- Пентагон предлагает считать США победителями в той войне ?

- Конечно. Как и поддерживает утверждении по поводу того, что войну начали одновременно Германия и СССР в 1939-м. Что касается победы, еще в 1945-м Черчилль говорил: это наш праздник. Наша победа. Они уже тогда принижали роль СССР.

- Кто из немецких военачальников был более весом из тех, кто подписывал акты о капитуляции?

- Кейтель. Он был начальником Генштаба. А Йодль был начальником оперативного управления Генштаба.

А когда американцы подчеркивают свою роль , они хотя бы привели факт, про 607 дивизий, которые разгромлены были на Восточном фронте. А на фронтах, где немцы противостояли союзникам — 176.

- Но они считают переломом в войне высадку союзников в Нормандии.

- Перелом в войне состоялся до того. Сравните Сталинград и битву при Эль Аламейне. В Сталинграде общие потери врага превысили миллион — немцы, румыны, венгры, итальянцы. В Эль Аламейне — около 30 тысяч. Сравните — и все станет на свои места.

- Американцы «напоминают», что после 7 мая 1945 войну с Японией продолжили «США и союзники»

- США сбросили две атомные бомбы на Японию, а Квантунскую группировку, в которой было более миллиона бойцов, на земле кто громил? Советские войска! И почему сейчас забывают, что японцы именно в то время в северо-восточном Китае разрабатывали бактериологическое оружие - Отряд 731? И японцы предполагали применить это бактериологическое орудие против США. И что бы тогда было? Лишь быстрое продвижение советских войск в ночь с 9 на 10 августа вынудило императора провести совещание, где стремление к миру возобладало. И потому 14 августа Япония заявила что она готова принять условия Потсдамской конференции — то есть подписать акт о капитуляции.

- Пентагон педалирует акт от 7 мая, но бои шли, и еще не взята была Прага?

- Прагу с 6 по 11 мая освобождали войска трех Украинских фронтов. И мы там потерли погибшими 12 тысяч бойцов. Бои до 11 мая продолжались. Власовцы там захватили аэродром в ожидании высадки американцев, чтобы им сдаться. А генерала Власова в плен взяли 12 мая — он хотел сбежать к американцам. А немцы пытались и 10, и 11 мая прорваться на запад, когда капитуляция Германии была пописана. 860-тысячную группировку фельдмаршала Шернера мы взяли в плен тогда!

- Сейчас начали говорить, что именно одна из дивизий РОА «освободила столицу Чехии от фашистов»...

- В 4 часа утра 9 мая наши танки вошли в Прагу и пражане забрасывали наших солдат цветами. Конев не мог получить донесения от своих офицеров из Праги — они оказались в восторженной толпе. Качали на руках, забрасывали цветами. Когда писатель Борис Полевой работал в городе, девушка водитель трамвая сказала ему, что если бы она могла, то расцеловала всех командиров и солдат Красной армии - «за то, что они освободили мою Прагу».

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