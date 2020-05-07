Источник рассказал о последних часах жизни миллиардера Босова

Владелец угольной компании «Сибирский антрацит» Дмитрий Босов в последний месяц перед смертью соблюдал строгий карантин и избегал личных контактов с охраной и персоналом его дома в элитном поселке Усово на Рублево-Успенском шоссе, рассказал «КП» информированный источник.

- Он обтянул дом и участок заградительной лентой и запретил обслуживающему персоналу заходить внутрь. Все общение происходило по внутренней связи, - уточнил источник.

Территория дома и приусадебного участка Босова полностью обнесена забором, со всех сторон оборудована камерами наблюдения и сигнализацией, так что никто посторонний не мог пробраться внутрь.

Угольный магнат перед смертью избегал личных контактов с охраной и демонстрировал перепады настроенияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний раз Босов связывался с управляющим своего дома глубокой ночью 6 мая. Он собирался покататься на коньках в ледовом комплексе на территории своего участка, а затем сходить в баню. Однако потом он отказался от этих планов и поднялся в комнату отдыха на второй этаж ледового комплекса. Через несколько часов именно там супруга Катерина нашла тело Дмитрия Босова. В правой руке у него находился личный наградной пистолет Glock-19. Удалось узнать, что накануне Босов достал его из сейфа в оружейной комнате, которая находится в жилом доме.

Знакомые Босова утверждают, что в последнее время у него наблюдались перепады настроения.

- То впадал в эйфорию, то погружался в депрессию. Однако на проблемы в бизнесе не жаловался, - рассказывают они.

Дмитрий Босов занимал 86-е место в списке богатейших бизнесменов России за 2019 год. Его состояние оценивалось в $1,1 млрд. Основными активами Босова были угольные компании «Сибирский антрацит» и «ВостокУголь». Также он развивал газовый проект «Печора СПГ», занимался недвижимостью и строительством арктических портов.

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