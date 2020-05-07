Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»

В Конституцию Россию предложено внести положение: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Если население поддержит новый вариант ключевого документа страны, то эта норма вступит в силу. Вопрос в другом: достаточно ли этой меры что избежать умаления или перевирания роли нашей страны в Великой Отечественной войне?

В преддверии Дня Победы на виртуальной площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) прошла дискуссия экспертов, посвященная вопросам защиты исторической правды.

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ МАТРИЦА

В апреле Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос общественного мнения о поправках в Конституцию РФ. Положение о защите подвига народа в Великой отечественной войне эксперты называют одной из основ нашего идеологического существования.

«Эту поправку поддерживают порядка 89% населения. Казалось бы, подавляющее большинство населения. Так в чем тогда дискуссия? Почему мы вынуждены фиксировать по сути дела общую позицию россиян поправкой в Конституцию?» - обратился к участникам конференции управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Федор Алиев.

«Та революция чего-то стоит, если она умеет защищаться», - напомнил доктор политологических наук, исполнительный директор Российского общества политологии Игорь Кузнецов слова Владимира Ленина (две недели назад страна отмечала 150-летие со дня его рождения). - Перефразируя его высказывание, можно сказать, что только та государственность и победы чего-то стоят если у граждан есть способности и желание их защищать».

Подвиг наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне входит в цивилизационную матрицу из побед, поражений и трагедий, которая есть у любой страны. Больше того, как только возникают сомнения в способности отстоять ядро национально-культурного кода, то возможен распад и исчезновение народа.

По этому вопросу существует мощное информационное давление. Эксперт считает, что Россия после развала СССР оказалась слишком неудобной для Соединенных Штатов, которые считали себя победителями в «холодной войне». Мнение России нередко противоречит желаниям крупнейшей мировой державы. Именно поэтому в информационном поле формируется мнение, что победа в той войне досталась США. Кроме того, часть стран Европы, быстро сдавшихся или поддержавших фашистскую Германию, сейчас предпринимают попытки побороть чувство вины, развивая теорию, что Гитлер и Сталин одинаково виноваты в развязывании Второй мировой войны.

НОВАЯ «ИМПЕРИЯ ЗЛА»

Причем, эти веяния раздирают нашу страну не только из вне, но и изнутри…

«В российском обществе существует большая проблема, связанная с историческим воспитанием. Прямо скажем, существует большое количество сбоев и ошибок в этой системе: долгое время либо не обращали внимание, либо даже поощрялось многозвучие в оценках исторического процесса, которое граничит с безалаберностью и безответственностью. Потому что одно дело дискуссия профессиональных историков относительно параметров конкретных компаний, и совсем другое разговоры публичные», - убежден Игорь Кузнецов.

Причем, количество попыток переписать историю со временем только увеличится, отмечают эксперты.

«В рамках исторически неприятных, сложных, неоднозначных моментов, которыми грешит история Западной Европы – еще от Мюнхенского сговора, очевидно, что один из логичных способов все это забыть - создание нового монстра, выражаясь языком Рейгана новой «империи зла». Тем самым они перефокусируют внимание с собственных неблаговидных поступков на новую фейковую историю «СССР-агрессора, который был виновником войны», - сообщил доктор политических наук, профессор МГУ Сергей Володенков. – Я говорю своим студентам: вас еще заставят извиняться перед ЕС за «преступления» своих дедов».

Какой выход? Эксперт считает, что «историю необходимо развивать». Упомянутая выше поправка в Конституцию несомненно полезна. Другое дело, когда речь идет об исторической правде, то говорят в первую очередь о ее национальной версии. Поэтому историческая память должна быть не только защищена, но и сформирована, а также поддерживаться: если усыхающее дерево только защищать, то рано или поздно оно погибнет; ему требуется полив.

«Мы можем говорить, что Россия будет защищать и чтить память предков – это правильные вещи, - сообщил Сергей Володенков. - Если же мы говорим о глобальном информационном пространстве, то конституционных поправок будет явно недостаточно для внешней работы. У нас нет стратегии генерирования исторических кодов во внешний мир».

…К этому моменту в дискуссии выступила лишь третье экспертов, но организаторам пришлось ее прервать. В ход встречи вмешались хакеры. Скорее всего из тех самых стран, где не любят правду о Победе. Надеемся это не помешает экспертному сообществу детально обсудить и поднять тему переписывания истории на более высоком государственном уровне.