2020-05-07T17:39:52+03:00
В мире

В Австралии пострадавшие от лесных пожаров коалы возвращаются в леса

Животные выздоравливают раньше, чем того ожидали ветеринары
Мария БЕРК
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В январе это яркое фото с пожарным и спасенным им коалой обошло весь мир.В январе это яркое фото с пожарным и спасенным им коалой обошло весь мир.Фото: EAST NEWS
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Високосный 2020 год начался с пожаров, бушующих в Австралии. Огнем было охвачено сразу несколько штатов, уничтожено более 8 млн гектаров леса, около двух тысяч жилых домов. Погибшими считаются 27 человек. По сообщениям экологов, в штате Новый Южный Уэльс из-за пепла, попавшего в водоемы, оказались отравлены сотни тысяч рыб. Погибло более миллиарда живых существ. И больше всех пострадали коалы, пишет Lonely Planet.

Пожарные машины на фоне огня лесного пожара, Австралия, декабрь 2019 г. Фото: EAST NEWS

Пожарные машины на фоне огня лесного пожара, Австралия, декабрь 2019 г.Фото: EAST NEWS

Согласно последним исследованиям, в лесных пожарах могли погибнуть от 6,5 до 10 тысяч эвкалиптовых мишек. Это довольно серьезный процент от всей популяции этих сумчатых. Но благодаря заботе и стараниям волонтеров, спасателей и простых австралийцев многих коал удалось спасти и вылечить от тяжелых ожогов и обезвоживания.

После страшных пожаров несчастные коалы были рады любой влаге.

После страшных пожаров несчастные коалы были рады любой влаге.

Сейчас, после многомесячной реабилитации, некоторых мохнатых пациентов выпускают в дикую природу. Причем, довольно часто это происходит раньше запланированного срока.

На восточном побережье Австралии в ветклинике Порт-Маккуори на лечении находилось 79 коал. К концу апреля 26 зверюшки вернулись в привычную среду обитания - в природный заповедник Лейк-Иннс и национальный парк Крауди-Бэй.

- Наша цель - выпустить всех коал в районы, откуда они прибыли, многих на те же деревья, с которых они были спасены. Большинство из них находились под нашей опекой с начала ноября, - поясняет глава ветклиники Сью Эштон. - Мы думали, что нам нужно держать их до июня, но выпало много дождей, и среда их обитания восстановилась намного быстрее, чем мы ожидали.

В ветеринарных центрах установили даже подобия эвкалиптовых деревьев - чтобы коалы могли восстановиться в чуть более привычной среде Фото: REUTERS

В ветеринарных центрах установили даже подобия эвкалиптовых деревьев - чтобы коалы могли восстановиться в чуть более привычной средеФото: REUTERS

Когда животных доставили в Порт-Маккуори, у всех были серьезные ожоги. У большинства были обожжены лапы, у некоторых - носы и уши. Животных отправили на сутки в реанимацию, где их спасали от обезвоживания, давали обезболивающие препараты и регулярно меняли повязки. Когда раны стали заживать, коал перевели в вольеры на свежем воздухе.

Животных австралийцы спасали всей страной. Фото: REUTERS

Животных австралийцы спасали всей страной.Фото: REUTERS

- Наши врачи старались воздерживаться от прикосновений и разговоров с коалами. Это дикие животные, и наша основная цель - вылечить их и вернуть в природу. Но иногда очень трудно сдержаться. Практически невозможно не привязаться к ним. Каждая коала - личность с уникальными чертами характера и своим поведением, - отмечает Эштон.

До сих пор несколько эвкалиптовых мишек остаются на попечении в ветклинике. Два самца практически здоровы, но есть один нюанс.

- У них были сожжены когти, и они все еще не отрасли, - рассказывает Сью Эштон. - Коала без когтей не сможет выжить в дикой природе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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