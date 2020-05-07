"Главная цель — привлечь инвестиции": эксперт оценил перспективы новой итальянской вакцины от коронавируса

Долгожданная новость пришла из столицы Италии. Ученые римской биотехнологической компании Takis Biotech объявили о прорыве в создании вакцины против COVID-19. Глава компании Луиджи Аурисиккио сообщил, что их команда исследователей впервые в мире смогла создать антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2.

Как пояснили представители Takis Biotech, новую вакцину ввели лабораторным мышам. У животных в организме образовались специфические антитела. Затем в лаборатории в чашке Петри провели эксперимент: человеческие клетки заразили коронавирусом и добавили те самые антитела от мышей. Оказалось, что они действительно нейтрализуют вирус! - уверяют авторы разработки.

«Мы планируем начать клинические исследования своей вакцины на людях уже осенью», - анонсировал Луиджи Аурисиккио. И добавил: если сможем получить необходимое финансирование.

- Дело в том, что в данном случае разработкой вакцины (точнее, пяти кандидатных препаратов одного типа) занимается не государственный институт или группа ученых, получающая финансирование от государства, не крупная фармацевтическая компания, а частная небольшая исследовательская и биотехнологическая компания, - пояснил «КП» эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - Поэтому, скорее всего, главная цель господина Аурисиккио сейчас — привлечь инвестиции для своего проекта. Он этого и не скрывает. Ничего плохого здесь нет. Чем больше будет разработок вакцин, тем выше шансы, что какая-то из них «выстрелит», окажется эффективной и безопасной.

ПРОРЫВ ИЛИ ДОСТИЖЕНИЕ НАРАВНЕ С ДРУГИМИ?

- Но действительно ли открытие итальянских ученых можно считать настоящим прорывом в борьбе с коронавирусом? Насколько перспективна именно эта будущая вакцина?

- Официальных научных публикаций об этой разработке пока нет. Судя по сообщениям зарубежных СМИ, передающих слова главы компании, речь идет о так называемой ДНК-вакцине против коронавируса. Это новый и действительно передовой тип вакцин, основанный на технологиях генной инженерии. Упрощенно говоря, суть в том, что человеку вводится не сам вирус, живой или ослабленный, а генетический материал — синтезированная ДНК вируса (она синтезируется на основе информации о структуре вирусной РНК). Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показывают, что может возникать необходимая ответная реакция: начинают вырабатываться протективные (защитные) специфические иммунные клетки и антитела. А это и есть задача вакцины: вооружить наш организм антителами и клетками, нейтрализующими SARS-CoV-2, - поясняет Николай Крючков.

- В то же время, скорее всего, итальянские исследователи не одиноки в своем успешном испытании разработки на животных моделях и клеточных культурах, - продолжает эксперт. - В целом на сегодня известно примерно о сотне кандидатов в вакцины в разных странах мира. И порядка десятка вакцин уже дошли до стадии клинических исследований, то есть испытаний с участием людей.

Иммунолог, эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Фото: Личный архив

- Но если их уже начали тестировать на людях, то, значит, разработчики продвинулись дальше итальянской команды, которая только планирует испытания осенью?

- На самом деле у нас мало подробной информации о ходе разработок. Авторы большинства из них получают достаточное финансирование, у них нет необходимости на этом этапе привлекать инвестиции. Поэтому конкретные данные о своих успехах они, скорее всего, обнародуют, если их препараты сработают уже на людях. А итальянская компания рапортует о промежуточных достижениях - чтобы привлечь внимание инвесторов.

Что касается именно РНК / ДНК-вакцин против коронавирусной инфекции, то разработки такого типа, в том числе, есть и в российском перечне кандидатных вакцин. Правда, о стадии их испытаний общедоступной информации пока нет. Есть лишь данные, что клинические исследования некоторых российских вакцин на людях могут начаться в июне - июле этого года.

Так что - поживем увидим. В целом, как считает эксперт, появления действительно эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в широком доступе можно ожидать не раньше весны следующего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса

«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих (подробности)