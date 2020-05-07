Немцы планируют доиграть чемпионат за полтора месяца

В Германии определились, как будут доигрывать прерванный из-за пандемии чемпионат. Большинство матчей 26-го тура пройдут одновременно 16 мая. И, конечно, без зрителей. Среди игр наибольший интерес вызывает рурское дерби между «Боррусией» (Дортмунд) и «Шальке-04». Но главный матч ожидается 30 мая, когда «Боруссия» на своем поле примет «Баварию». Мюнхенцы лидируют в чемпионате, набрав в 25 матчах 55 очков. За ними идут дортмундская «Боруссия» (51), «РБ Лейпциг» (50), мёнхенгладбахская «Боруссия» (49) и «Байер» (47). И от результата этой встречи будет зависеть, останется ли интрига в Бундеслиге, или «Баварии» уже можно будет заранее вешать золотые медали.

Впрочем, впереди еще 9 туров, так что многое может измениться. Тем более не известно, как футболисты той или иной команды поддерживали форму на самоизоляции.

Немецкие СМИ пишут, что стадионы готовы принять футболистов, но остаются некоторые организационные проблемы. К примеру легионерам, вернувшимся из-за рубежа, надо еще успеть пройти карантин. Но, главное, что на коронавирус не проверили судей.

Чемпионат собираются завершить до 30 июня, а значит играть придется очень плотно. Получается, что за 6 с небольшим недель каждой команде придется провести по 9 игр, а это значит, что будут две «английские недели». В Англии есть промежутки чемпионата, когда играют по два матча в неделю – отсюда и такое название.

Впрочем, ФИФА собирается разрешить на это время делать по пять замен, чтобы поберечь растренированных футболистов.