Юрий Энтин: Папе обещали Героя Советского Союза, если выживет за Днепром

- Юрий Сергеевич, война коснулась ваших близких?

- Прежде всего отца, Сергея Давыдовича. Который войну прошел с первого до последнего дня. Причем солдатом, хоть и имел высшее образование. Как вышел из дома в Москве — а мне было 6 лет, и я это помню — и вернулся в конце 1945-го. Он неплохо знал немецкий язык. Когда в наступлении начали часто брать «языков», отца часто использовали как переводчика. Он дошел до Берлина — и даже расписался на рейхстаге.

- Смерть ходила рядом?

- При форсировании Днепра отца забросили в тыл к немцам, ночью переправили на другой берег. Им сказали, если кто выживет — получит Героя Советского Союза. Он должен был корректировать огонь. Но аппарат, с помощью которого надо было корректировать - он замерз. И как отец ни старался его оживить — не получалось. Он уже своим телом его согреть пытался, прижимался к нему и так, и эдак, но тот и не заработал. И не только у него.

- Почему не сразу демобилизовался?

- Папа был выпускником МГУ. И по просьбе руководителя Германской республики Вильгельма Пика остался восстанавливать разрушенную промышленность. Отец вернулся позже, чем те, кто возвращался после победы в мае. Мы с мамой очень переживали, что его так долго нет.

- Отец про войну говорил не часто?

- Вначале папа очень подробно рассказывал. Но потом уже к этому не возвращался. Однажды просто перестал рассказывать. Как будто что-то вырубило.

Отец с войны привез аккордеон. Я хотел научиться играть на нем. Все пытался подбирать на нем какие-то мелодии. Но семья была большая, жили бедно, инструмент продали.

Папа любил песню «Шумел сурово Брянский лес». Ее трудно петь, там сложная мелодия. Но он пел чисто.

- 9 мая собирались все семьей?

- Да, как правило, у нас. И два дяди мои — мужья маминых сестер - прошли всю войну. Оба вернулись майорами — они, в отличие от отца, были членами партии. И вот, когда собирались с ними все вместе, человек 10 за столом — на всех одна бутылка кагора стояла. Не знаю, водку почему-то никто из них не пил.

А вот я обязательно подниму за них, за победителей - и выпью именно водки 9 мая.