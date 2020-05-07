2020-05-07T17:40:16+03:00
75 лет Великой Победы

Юрий Энтин: Папе обещали Героя Советского Союза, если выживет за Днепром

Поэт-песенник, драматург и сценарист 9 мая первый тост поднимет за отца-фронтовика
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Поэт-песенник, драматург и сценарист 9 мая первый тост поднимет за отца-фронтовикаПоэт-песенник, драматург и сценарист 9 мая первый тост поднимет за отца-фронтовикаФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

- Юрий Сергеевич, война коснулась ваших близких?

- Прежде всего отца, Сергея Давыдовича. Который войну прошел с первого до последнего дня. Причем солдатом, хоть и имел высшее образование. Как вышел из дома в Москве — а мне было 6 лет, и я это помню — и вернулся в конце 1945-го. Он неплохо знал немецкий язык. Когда в наступлении начали часто брать «языков», отца часто использовали как переводчика. Он дошел до Берлина — и даже расписался на рейхстаге.

- Смерть ходила рядом?

- При форсировании Днепра отца забросили в тыл к немцам, ночью переправили на другой берег. Им сказали, если кто выживет — получит Героя Советского Союза. Он должен был корректировать огонь. Но аппарат, с помощью которого надо было корректировать - он замерз. И как отец ни старался его оживить — не получалось. Он уже своим телом его согреть пытался, прижимался к нему и так, и эдак, но тот и не заработал. И не только у него.

- Почему не сразу демобилизовался?

- Папа был выпускником МГУ. И по просьбе руководителя Германской республики Вильгельма Пика остался восстанавливать разрушенную промышленность. Отец вернулся позже, чем те, кто возвращался после победы в мае. Мы с мамой очень переживали, что его так долго нет.

- Отец про войну говорил не часто?

- Вначале папа очень подробно рассказывал. Но потом уже к этому не возвращался. Однажды просто перестал рассказывать. Как будто что-то вырубило.

Отец с войны привез аккордеон. Я хотел научиться играть на нем. Все пытался подбирать на нем какие-то мелодии. Но семья была большая, жили бедно, инструмент продали.

Папа любил песню «Шумел сурово Брянский лес». Ее трудно петь, там сложная мелодия. Но он пел чисто.

- 9 мая собирались все семьей?

- Да, как правило, у нас. И два дяди мои — мужья маминых сестер - прошли всю войну. Оба вернулись майорами — они, в отличие от отца, были членами партии. И вот, когда собирались с ними все вместе, человек 10 за столом — на всех одна бутылка кагора стояла. Не знаю, водку почему-то никто из них не пил.

А вот я обязательно подниму за них, за победителей - и выпью именно водки 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты раскрыли три сценария восстановления туризма после пандемии
Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 года
Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии
Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом