Владимир Путин: Россия и другие страны начинают снимать ограничения

ТРАНСПОРТ ПОЧТИ ОСТАНОВИЛСЯ

Как в известной присказке «Что ни собирай, все равно получается автомат Калашникова», так и сейчас на какую тему Путин совещание не проводи, все равно получается совещание по противодействию коронавирусу.

Так в четверг президент собрал телеконференцию по вопросам поддержки транспортной сферы, но в каждом выступлении обязательно было про проблемы, спровоцированные эпидемией. Собственно, и сам президент начал с этого.

- Как и другие ключевые отрасли, транспорт сейчас проходит трудный этап, вызванный эпидемией и вынужденными ограничениями, - сказал Путин. - Мы видим, как сократились объёмы перевозок в грузовом и пассажирском сегменте, падает выручка, накапливаются финансовые проблемы, многие компании терпят убытки.

При этом российские транспортные и логистические компании продолжают работу и в таких условиях, что очень важно для огромной страны. Глава государства отметил, что ситуация в сфере воздушных перевозок особенно сложная, и пообещал посвятить ей отдельное совещание.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ

- Поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России.

- Особое внимание нужно уделить сезонному транспорту, прежде всего речному.

- Использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание доступных услуг гражданам, которые после снятия ограничений запланируют поездки по стране.

- Активизировать масштабные проекты по увеличению пропускной способности железных дорог и подходов к морским портам, по развитию автодорожной сети и водных путей.

- Максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развития инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан

ДИТРИХ БЕЗ МАСКИ

Министр транспорта Евгений Дитрих, докладывая из ситуационного центра правительства, о введении на транспорте повышенных мер безопасности - масок, перчаток и проверок температуры на вокзале - сам при этом сидел в окружении коллег и без маски, и без перчаток. Поэтому особо удивляться, что в кабмине заболели уже два министра и премьер, наверное, не стоит.

Участники совещания в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития транспортной отрасли. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вообще получалось, что сложно всем. Речники сетовали на сорванную навигацию, железнодорожники на простаивающие вагоны и просевшую загрузку. И самое главное, никто не мог даже спрогнозировать, когда закончится спад.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ СТАЛ ШИРЕ

Владимир Путин, послушав все это, распорядился расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии.

- Надо добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки, - перечислял он. - Надо просто посмотреть, могут ли они воспользоваться теми мерами, которые сейчас у нас уже созданы.

Президент поддержал инвестпрограмму, которую реализует РЖД.

- Компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования вложений. Я поддерживаю это предложение, - сказал он. - Думаю, что это будет хороший инструмент для всех участников этого процесса, чтобы такие облигации были выпущены в обращение уже в этом году.

Путин напомнил, что сейчас правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни с перечнем конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. И предложил включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма.

- Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенно выходить из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя сказать, как будут проходить эти процессы, - признал он. - Это зависит от того, как будут складываться дела и какие решения будут приниматься в других государствах.