Павел Крашенинников: Я против амнистии «зайцам»!

- Павел Владимирович, если сейчас по стране в три этапа отменяют самоизоляцию (кто-то называет это карантином), то, может быть, пришла пора хотя бы предварительно обозначить, когда может быть голосование по поправкам в Конституцию?

- Нет, Александр, мне кажется, - еще рановато.

- Но, меры -то предосторожности, которые вводились в связи с коронавирусом, - они, по сути, уже смягчаются...

- Да, их будут постепенно отменять. Но, сейчас это послабление вызвано, скорее, экономическими причинами. Но, с медицинской точки зрения, как говорят специалисты, нам еще далеко до выхода из той ситуации, в которой мы оказались.

Мне кажется, рано говорить и нам о каких-то сроках...(Назначения дня голосования по поправкам в Конституцию. - А.Г.) Но - точно это не неделя-две. Как-то дальше загадывать - я точно не берусь.

- Ну, давайте не будем. Второй вопрос. До меня дошли сведения, что Павел Крашенинников высказался против амнистии в отношении тех, на кого наложили штрафы. На безбилетников, допустим, - было предложение их помиловать перед Днем Победы. А вы: нет, безбилетники штраф пусть платят!

- Я, в принципе, - за любую амнистию. Это всегда хорошая история. Но она должна принести плоды какие-то на будущее, а не только быть способом только сегодня с конкретным «зайцем» разобраться.

Но «зайцы» тоже разные бывают. Иногда так укусит, что потом будешь…

Но дело не в этом. Дело в том, что пока мы говорим о внесённом на обсуждение проекте - по административной амнистии. Знаете, что меня смущает в первую очередь? Те, кто соблюдает законодательство, то есть, люди законопослушные, - они платят штраф, а тех, кто к этому относится наплевательски, - мы должны освобождать от уплаты. Это не очень справедливо, согласитесь.

- Не знаю... Я просто «зайцем» не был, поэтому не могу сказать.

- Да ладно! Был, конечно. Мы все в детстве были «зайцами».

- Меня контролеры не ловили.

- Я понял. Такой, нелегальный «заяц».

- Тут еще вопрос такой... Здесь, мне кажется, если решение по штрафам принимать (а у нас, кстати, пока административных амнистий в стране не было), - это все сначала нужно очень сильно обосновывать. Но таких обоснований, с цифрами, с возможными последствиями, пока нет. Поэтому мы против данного проекта.

А так - в принципе - амнистии могут быть вполне.