«Тайник в кабинете, 100 тысяч нарядов и шесть гардеробных»: cтилист Киркорова рассказал о «дворце» певца

В разгар пандемии главный шопоголик российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров решил избавиться от части своего роскошного гардероба. Артист выставил на продажу свои наряды, чтобы вырученные средства впоследствии направить на помощь пенсионерам, пострадавшим от коронавируса. Тем временем стилист артиста Арсен Айрапетов в своем личном блоге рассказал о первом дне работы в подмосковном «дворце» певца.

По словам стилиста Киркорова, поначалу он был в шоке от количества нарядов, которые накопились в гардеробных народного артиста.

arsenairapetov 8 фактов о гардеробе Филиппа Киркорова, которых не знает никто и вы будете первые !

— Мало кто знает, что на работу к Филиппу я устраивался не как стилист, а как человек, который поможет разобрать хаос в его гардеробе, — рассказал личный стилист Киркорова Арсен Айрапетов. — Назовем эту должность «формирователь гардероба».

И вот наступил мой первый день работы. Я приехал к Филиппу, зашел в квартиру и просто не мог поверить своим глазам. Представьте свою квартиру, которая вся заставлена рейлами (вешалками на колесиках), до отказа забитыми одеждой. Не просто заставлена аккуратно к стене, а так, что от комнаты до комнаты можно было пробраться тропой, которая получилась между этими рейлами.

Первое, что сказал Филипп: «Вот, как видишь, работы непаханое поле».

В кабинете Филиппа дизайн одной из стен выполнен так, что, когда смотришь на нее, кажется, что это полки с книгами, но неожиданно в стене открылась тайная дверь, которая вела в гостевую спальню, где я увидел огромное количество обуви.

arsenairapetov Рабочие моменты ... Кто первый, отгадает в каком мы бутике, в сторис ) #филиппкиркоров

На кровати, на полу, по полках, везде! Все лежало друг на друге, наверно, пар 200. Затем открылась еще дверь, ведущая в гардеробную No2, в которой тоже все заставлено обувью и завешано одеждой.

У меня уже глаза от удивления навыкате, и я был уверен, что это было все и меня больше нечем шокировать, но не тут-то было... Чем можно удивить, если ты только что видел такое огромное количество одежды? Правильно, еще большим количеством одежды.

Там же в гостевой спальне открывается дверь в ванную, которая тоже заставлена обувью. И вообще, оказывается, это была лишь малая часть того, с чем предстояло работать. Мы вернулись на исходную точку в гостиной и пошли дальше. А дальше была еще одна комната с 6 рейлами и еще три гардеробных...Плюс стена с обувью примерно ещё в 250 пар.

arsenairapetov Ох, ребятки !!Что мы сегодня готовим .Вы даже не представляете, ждите порцию сильнейшей хайпухи !!..Ну как Вам такой Филипп в стиле #ModernClassic by #GiorgioArmani ??

И только после всего этого Филипп сказал: «Ну вот, это все». Что было со мной? Я посмотрел на него, не подав виду, что обалдел от масштаба «трагедии» и сказал: «Я все понял, пойду тогда работать». Вернувшись в гостиную, я смотрел на этот хаос и даже не понимал, с чего тут нужно начать?

arsenairapetov Это была наша заключительная примерка перед карантином ..

Как привести это все в порядок? Что вообще за одежда здесь висит? Какие бренды, какие модели?

Представьте ситуацию: вокруг вас 100 тысяч единиц одежды, которая висит в разнобой, — вспоминает о первом рабочем дне у Киркорова Айрапетов. По словам стилиста, разобравшись в гардеробных артиста, он впоследствии сделал электронный каталог вещей Киркорова, чтобы Филипп без проблем мог ориентироваться в своих нарядах.

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