Пока чиновники будут поджигать сухую траву, мы не отучим обычных людей от этой пагубной привычки

По данным федерального агентства лесного хозяйства, сейчас в России горит 45 тысяч гектаров леса. Всего 57 пожаров. Это на 20 возгораний меньше, чем неделю назад. Первая волна пожаров пошла на спад. Самая опасная ситуация сохраняется в Приморье и Забайкальском крае. Мы поговорили об этом со специалистом по тушению пожаров Григорием Куксиным.

- В европейской части страны возгораний стало меньше, - отмечает Григорий. – Это связано с погодой и появлением зелени. 100 процентов возгораний этой весной возникли из-за поджогов сухой травы. Эта безумная, опасная традиция абсолютно ничем не оправдана и не обоснована. Совершенно точно незачем поджигать траву. То, что это полезно и чем-то помогает почве, миф.

Так тушили пожар в Смоленской области с 1 по 3 мая. Фото: Ю. Петренко

Вчера мы вернулись из Смоленской области. Тушили огонь на крупном осушенном торфянике вместе с лесной и пожарной охраной. Траву подожгли, скорее всего, сборщики металлолома. Так они упрощают себе задачу. Гораздо легче искать рельсы, гвозди, остатки каких-то вагонеток, когда травы нет. Мы видели следы их раскопок на выгоревшей территории. В пожаре, судя по всему, погибла взрослая лосиха, а ее маленький новорожденный лосенок выжил. Бегал по этой выгоревшей местности и просил у лесников и пожарных еды. Коровье молоко он не пьет, колбасу не ест. Пока мы суетились и искали способ его накормить, он умер.

Такие истории бывают на каждом пожаре. Любая горящая спичка, брошенная кем-то в траву, это чьи-то смерти. Людей, животных…

- Нынешняя зима в центральных регионах была малоснежной, что тоже наверняка сказалось на ситуации с пожарами?

- Мы называем это неблагоприятными погодными условиями. Снега нет, влага за зиму не накопилась. И сезон возгораний начался раньше, чем обычно. Плюс усугубляется ситуация из-за коронавируса. Сейчас нам необходимо максимально предотвратить возгорание торфяников, чтобы не было задымления городов. Иначе смог погубит еще больше "ковидных" больных. Поэтому и пожарные, и добровольные дружины реагируют максимально быстро на любые сообщения о возгораниях.

Григорий Куксин на тушении пожара. Фото: М.Васильева/Гринпис

- Где сейчас самая опасная ситуация?

- Это окрестности Читы. Поселки Смоленка, Атамановка, Домна. Там работают и наши друзья «Добровольные лесные пожарные Забайкалья», и МЧС, и лесная охрана, все силы задействованы. Ситуация очень тяжелая, дует ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

В Забайкалье у нас активные добровольцы, которыми руководит девушка Анастасия Ивашкевич. А еще очень помогает с тушением пожаров православный священник Александр Тылькевич. Он не только занимается миссионерской деятельностью, у него есть передвижной храм, в котором он ездит по отдаленным районам, но и выезжает на своей оборудованной пожарной машине на тушение. Я видел, как он сразу после службы прямо в рясе, прыгнул за руль этого автомобиля и понесся на пожар. Удивительный и сильный человек.

Совместная работа по тушению очагов. Фото: О.Волкова

- Из-за пандемии уменьшилось количество добровольцев?

- Вынужденно уменьшилось. Мы резко сократили численность, чтобы не заразить никого и самим не заразиться. Если раньше выезжали бригадой до 14 человек, то теперь 3-4. Мы не встречаемся ни с кем по дороге, не заезжаем в магазины, на заправки. Сразу берем такой запас топлива, чтобы, не контактируя с людьми, отработать поставленную задачу и вернуться домой.

Температура отдельных очагов более 400 градусов. Фото: О.Волкова

- Вы отслеживали историю в Иркутской области, когда чиновников Усть-Кутского района обвинили в поджоге леса?

- Я много читал про этот случай. В чем там правда – пусть следствие разбирается. Поджоги были, мы из космоса видели термоточки и выгоревшие площади. Для нас эта история плоха тем, что пока чиновники будут поджигать сухую траву, мы не отучим обычных людей от этой пагубной привычки. Логика сразу такая появляется: раз власть поджигает, то значит так нужно и мы тоже будем поджигать. Замкнутый круг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таежный скандал: чиновников из сибирского городка обвинили в попытке спалить лес

Следователи проводят проверку [фото, видео]