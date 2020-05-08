Танки, дети, Дед Мороз

Война, как известно, в паспорт не смотрит, и именно об этом решили нам напомнить авторы двух премьерных мини-сериалов на НТВ - «Алеша» (9 мая, 19.35) и «Дед Морозов» (10 мая, 20.10).

В первом в центре внимания оказался 16-летний белорусский паренек, вынужденный взять автомат и примкнуть к партизанскому отряду, во втором речь пойдет еще об одном защитнике Отечества, лет которому, мягко говоря, побольше - 87. Именно в этом возрасте отправился добровольцем на фронт Николай Александрович Морозов, прозванный Дедом Морозом и сыгранный народным артистом России Аристархом Ливановым.

Прошлогодний суперхит «Т-34», кажется, посмотрели уже все, в том числе и телезрители - на голубом экране картина дебютировала 9 мая 2019-го. И вот снова День Победы, и снова «Т-34», но на сей раз немножко другой - в 21.00 на телеканале «Россия» начнется показ расширенной трехчасовой версии фильма, которая аж на 40 минут длиннее оригинала. Ранее эту версию не показывали ни в кинотеатрах, ни на ТВ.

Не показывали прежде ни на одном из телеканалов и кинофильм «Ржев», который появился в широком прокате всего полгода назад. Картину, которая повествует о знаменитой Ржевской битве, ставшей одной из важнейших по ходу Великой Отечественной войны, мы увидим уже сегодня, 8 мая, на телеканале «Россия 1» в 21.20.