А судьи кто? Вот этот, с брошкой?

Когда в «Модном приговоре» на Первом все пошло наперекосяк из-за коронавируса, просто нашли двух судей на замену заболевшему Александру Васильеву. На посту защитницы Надежды Бабкиной регулярно оказывались другие женщины, но вот судья почти всегда, после ухода Вячеслава Зайцева, был постоянный. А тут - Дибров и Пельш. Два человека, два метода поведения. Две судьбы. И никакой близости к моде, кроме того что Пельш элегантен хотя бы. И очень позитивно относится к героиням.

Дмитрий Дибров появился на экране 29 апреля. Одет он был в страшный бордовый пиджак, на шее отвратительный пестрый галстук, на левой стороне пиджака красовалась брошка под галстук. Гигантская - такая, что и на автомобиле была бы больше, чем значок BMW, к примеру. Этот человек, про которого мы знаем только то, что он бесподобно зачитывает вопросы в программе «Кто хочет стать миллионером?» и постоянно меняет жен на более молоденьких, рассказывал сегодняшним женщинам с проблемами про методы решения этих проблем. Вы шутите?

Если нужно понизить самооценку, то, конечно, это к Диброву. Странно, что его не устроили до сих пор ведущим программы «Телки и ботокс: все, как я люблю». Если что - дарю идею.

Что касается полезности «Модного приговора» с таким судьей во главе, то судья, например, обозвал молодую нормальную женщину Карлсоном, потому что у нее на жакете единственная крупная «кнопка на пузе».

Еще судья сказал, что никто не ждет удобства от шпилек, как этого никто не ждет от охотничьей обуви.

И далее, цитирую:

«Думаете, нам, мужикам, доставляет удовольствие в болоте сидеть сутками, карауля утку? Но этого требует охота! Перед вами обувь, которая помогает подстрелить приличного селезня».

Слушайте, как человек с такой психологией вообще может выходить к женщинам!

Он и не психолог, и не стилист, и…

Да, человек, много лет зачитывающий чужие вопросы с четырьмя ответами, отпечатанными чужими ручками. Как повезло нам, что скоро снова появится Васильев. Он небезупречен, но он знает историю моды. Он может выносить «модный приговор». С ним можно соглашаться или не соглашаться, но его можно понять. В отличие от селезня, который все ждет нового выстрела из шпильки.