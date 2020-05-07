Директор «Самбо-70» об уходе Трусовой: Спортсменку придется отчислить из общеобразовательной школы

Мир фигурного катания продолжает обсуждать скандальный переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион уже подтвердил, что 15-летняя спортсменка будет тренироваться в его академии, и он уже оформляет документы о переходе.

Но оказалось, что Трусовой придется менять на только клубную прописку, но и общеобразовательную школу. Об этом в соцсетях рассказал Ренат Лайшев, генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Москомспорта, куда входит каток «Хрустальный», на котором и тренируется группа Тутберидзе.

«Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы», - сообщает Лайшев.

Еще гендиректор рассказал, что «Самбо-70» существует уже 50 лет и за это время удалось создать уникальную систему для спортсменов 26 видов спорта, которые могут и тренироваться, и учиться по специальной программе, без ущерба образованию.

При этом Лайшев говорит, что в их школе никогда не встречались с подобным демаршем. И даже уход Евгении Медведевой (который два года назад наделал много шума) был оформлен по всем правилам, и она продолжает выступать за клуб «Самбо-70», хотя и тренируется в Канаде.

«Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Этери Тутберидзе вызывает у многих зависть, предпринимаются попытки переманить ее учеников. Все знают эти случаи, и видели, что некрасивые уходы не принесли желаемого результата. Единственный раз, когда переход к другому тренеру был согласован как надо - переход Евгении Медведевой. Женя - выдающаяся спортсменка…»

Уже пошли разговоры, что Плющенко перекупил Трусову, чтобы специально досадить Тутберидзе, с которой у него сложились напряженные отношения. Однажды они уже полемизировали с ней в соцсетях. Тутберидзе при этом написала, что Плющенко никого сам не воспитал, и только старается переманить чужих спортсменов, в том числе и Алину Загитову.

Плющенко ответил: «Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю – Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени…».

Но Загитова, хоть и приостановила карьеру, никуда не ушла и до последнего времени поддерживала форму на катке «Хрустальный», пока его не закрыли на карантин.

Но Плющенко, как видим, сделал предложение другой фигуристке, и та не отказалась.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», - подводит черту под поступком Трусовой Лайшев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Этери Туберидзе об уходе Александры Трусовой: Жаль, конечно… Работаем дальше!

Сегодня стало известно, что фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в стан конкурентов – в школу Евгения Плющенко. Сам Плющенко рассказал, что уже готовит документы в Федерацию фигурного катания России, чтобы оформить этот трансфер (подробности)