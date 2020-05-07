2020-05-07T21:22:58+03:00
Звезды

«На первоначальный взнос занимать пришлось»: ипотечники Седокова, Пьеха, Прилучный считают каждый рубль

Звезды берут кредиты ради домов мечты
Ирина ВИКТОРОВА
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Анна Седокова выплачивает ипотеку, а ее жених Янис Тимма помогает решать бытовые вопросы.Анна Седокова выплачивает ипотеку, а ее жених Янис Тимма помогает решать бытовые вопросы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Артисты временно остались без работы. Но у звезд первой величины гонорары приличные, поэтому подушка безопасности для оплаты ежемесячных взносов есть. Звезды, как правило, имеют квартиры в столице, а ипотеку берут для приобретения загородных домов в элитных поселках. Хотя у всех ситуация разная: достаточно артистов, кто недавно справил новоселье и без кредитов.

К примеру, звезда «Интернов» Светлана Пермякова, чтобы купить квартиру в центре Москвы заняла недостающую сумму у друзей. Артистке повезло – ей дали в долг без процентов, и Светлана уже расплатилась и справила новоселье.

А вот певице Анне Седоковой ради осуществления мечты пришлось не только брать кредит, но и занимать на первоначальный взнос. Певица выбрала квартиру мечты в новостройке – это первая недвижимость Анны в Москве. Ипотеку матери-одиночке одобрили, но она рассчитывала на первоначальный взнос в размере 10%, а банк попросил – 30%. Таких денег у Седоковой не было: «Я металась по друзьям и знакомым с просьбой одолжить под проценты разумеется (кто сейчас даст просто так)… Нашелся человек, который дал мне недостающие деньги в долг на два месяца, и я взяла эту ипотеку». Ипотека певицы под апартаменты с потрясающим видом из окна (это была ее мечта) - на долгих 20 лет. Но она не унывает – начала ремонт в своих апартаментах в новостройке, а пока с детьми и гражданским мужем живет в съемной квартире. Седоковой повезло – в нее влюбился достаточно обеспеченный мужчина (звезда баскетбола Янис Тимма), платить ипотеку за возлюбленную он вряд ли будет, но поддержать материально решение других бытовых вопросов сможет.

Анна Седокова в новой квартире. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна Седокова в новой квартире.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Плюсы загородной недвижимости очевидны: вот Сергей Лазарев на самоизоляции занялся огородом – клубнику посадил. Лазарев не скрывает: «Я взял дом в ипотеку!» У музыканта подрастают сын и дочь, поэтому Сергей позаботился о приобретении просторной загородной недвижимости.

Сергей Лазарев посадил клубнику на участке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Лазарев посадил клубнику на участке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавно актер Владимир Яглыч с женой и двумя детьми переехал из квартиры в особнячок в подмосковном коттеджном поселке «Трувиль» в Одинцовском районе. Коттеджи здесь от 40 млн. руб. На территории поселка – озера, рыбалка, прогулочные дорожки, бассейн и другая инфраструктура. Кстати, ради приобретения здесь особнячка актер Павел Прилучный взял ипотеку, а потом его жена Агата обустраивала дом. Правда сейчас супруги собрались разводиться, поэтому ипотечник Павел живет в доме один, а его жена с детьми и мамой перебралась в московскую квартиру семьи. Дом Прилучного стоит больше 40 млн. руб.

Вот такой особнячок у Павла Прилучного. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот такой особнячок у Павла Прилучного.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стас Пьеха купил в закрытом поселке участок и дом, в котором вскоре начал ремонт. Музыкант тоже взял ипотеку ради покупки дома – мечтает, что здесь его будет навещать сын.

Блогер и телеведущая Ида Галич купила в ипотеку дом почти за 20 миллионов рублей. Особняк площадью более 280 квадратных метров находится на Киевском шоссе в 12 км от МКАД. «Если вы не родились принцессой – это не значит, что у вас никогда не будет своего замка», - говорит Галич, которая давно мечтала о такой покупке. Несмотря на то, что по данным Forbes, за год Галич заработала $800 тыс, ей пришлось оформлять ипотеку. Но главное – мечта осуществилась.

Ида Галич с мужем на фоне ипотечного замка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ида Галич с мужем на фоне ипотечного замка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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