2020-05-07T22:05:55+03:00
Звезды

«Квартет И» на карантине тайно собирается, чтобы дописывать пьесу

Некоторые артисты оказались разлучены даже с любимыми женщинами
Константин ГЛЫБА
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Актеры Александр Демидов и Леонид Барац в спектакле "Письма и песни мужчин", приуроченном к 25-летию театра "Квартет И". Фото: Сергей Бобылев/ТАССАктеры Александр Демидов и Леонид Барац в спектакле "Письма и песни мужчин", приуроченном к 25-летию театра "Квартет И". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Юмористы в период пандемии тоже переживают кризис. Шутить про коронавирус — тривиально. А черпать материал из окружающей жизни, будучи закрытым дома, получается не очень продуктивно. Литератор Александр Цыпкин узнал, как обстоят дела у «Квартета И». Один из участников творческого товарищества Леонид Барац рассказал ему, как проходит работа коллектива в режиме самоизоляции, чего боятся юмористы и почему «Квартет И» не войдет в анналы русской литературы.

КАК ПРОХОДИТ РАБОТА

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У меня 23 февраля - День Полузащитника.Атакующего полузащитника, что важно!
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«Мы оформили цифровые пропуски и подпольно на нейтральной территории встречаемся с соавторами, садимся поодаль друг от друга и пишем пьесу. Если кто-то из зрителей захочет заказать нас на праздник, то знайте — незначительную сумму мы не возьмем. Еду покупаем в магазинах или заказываем на дом».

ПРО ОДЕССКИЙ ЮМОР

kamlarinkamlarin
Сегодня,мой маленький взрослый дружок, твоему вниманию предоставляется сказка ГадкЫй утёнок . Дубль 15-й. Сладких и здоровых снов! #сказка#ночь#гадкыйутенок
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«Это очень широкое понятие. Одесский юмор воспели и типизировали. Но именно пресловутый одесский юмор [из анекдотов] уже поперек горла. Попытка «пошутить по-одесски» она всегда раздражает. При этом мы не присвоили себе юмор. Просто в Одессе стиль общения такой. Бродский на вопрос «Почему вы пишите стихи?» отвечал, что

это способ понять, что происходит вокруг и в себе. Тоже самое с одесским юмором. Одесситам проще разговаривать на таком языке».

ПРО СТРАХИ

lesha_baratslesha_barats
Давно я бороду не красил в 8 утра. И вот. #громкаясвязь #обратнаясвязь
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«(Леонид Барац) Я боюсь старости, потому что мне не нравятся морщины и прочая нелепость. Я 20 лет привыкал, что я ребенок. Потом с 20 до 40 лет привыкал, что взрослый. Потом процесс старения начался, а процесс взросления до сих пор не закончился. Так и живем с опозданием в один шаг. Жизнь нас опережает. Меня больше пугает страх творческого человека: все заканчивается, все проходит. Причем, то, что нас всех не будет, меня не страшит. Но сам процесс ПРОХОЖДЕНИЯ пугает. В какой-то момент ты понимаешь, что начинаешь проходить...Как у Зощенко: иду по улице, что-то не то, потом понимаю — на меня женщины не смотрят. Вот такие моменты смущают. Речь не о конкретных женщинах, а о читателях и зрителях, конечно».

ПРО ЛИТЕРАТУРНОСТЬ «КВАРТЕТА И»

«Хотим ли мы войти в литературу? Сложно ответить. Наверно, одна из наших отличительных черт — самоирония. Поэтому претензия на величие [и место в литературе], наверно, неуместна. Иногда раздражает, что в России юмор, остроумие, острословие и так далее считается искусством второго сорта. И несмотря на то, что по этому поводу рефлексировали великие умы, писатели и кинематографисты — от Гоголя до Булгакова — все равно считается, что пролитая слеза мощнее и глубже. Потому что мы — страна страстей. И слеза — это достижение автора. А на самом деле смех можно вызвать только чем-то настоящим.

К тому же мы всегда стояли в стороне от творческой и кинематографической общественности. Мы по-другому говорим, мыслим и так далее».

demidov_officialdemidov_official
Всем жизни, достатка и воздуха!!!
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ПРО ИЗОЛЯЦИЮ

«(Леонид Барац) Я больше всего скучаю по возможности уехать — мы должны были сейчас быть Испании, играть в футбол, смотреть футбол, жить с любимой женщиной (она оказалась в другой стране), видеться с мамой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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