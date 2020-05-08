2020-05-07T21:44:36+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы за кого в этот день поднимете тост?

9 мая - большой праздник, День Победы
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Вопрос дня: А вы за кого в этот день поднимете тост?Вопрос дня: А вы за кого в этот день поднимете тост?
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Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист России:

- За все старшее поколение нашей семьи - блокадники, фронтовики. Сам я всегда принимаю участие во всех акциях, а дяди мои так пышно никогда не праздновали. Чему они были рады, когда мы собирались 9-го за одним столом, - так это тому, что их дети и внуки живы.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Дед Иван и дед Сергей от начала до конца прошли войну, оба майоры. Оба орденоносцы, оба деревенские. Ни один не хотел про войну рассказывать. Один только раз я услышал, как гусеницей голову раздавило. Так я войну и представлял.

Елена ЧУДИНОВА, писатель:

- Помяну многих. Бабка моя, Екатерина Смышляева, 20-летняя студентка-медичка, погибла в санитарном поезде в 41-м. Георгий Наумов, брат моей бабки, погиб на фронте. А сыновья моего деда Константина Чудинова - все четверо вернулись живыми. И все четверо были в Берлине. Я помяну всех фронтовиков.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- За английскую королевскую семью. Во Второй мировой войне англосаксы получили все дивиденды. В нашей семье многие погибли. Это день скорби. Все воевали. Мы 9 Мая вспоминаем всю родню - скорбим, что они погибли. Говорю детям: что тут праздновать - не понимаю.

Николай СВАНИДЗЕ, историк:

- Подниму тост за победителей. И за своего отца-фронтовика, которого, увы, уже тоже нет с нами.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, аналитик рынка алкоголя:

- Я выпью за деда, который был метеорологом на Дороге жизни на Ладоге. А бабушка обороняла Ленинград.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Помяну отца. Он вышел из дома в Москве летом 41-го и вернулся в конце 1945-го. Поскольку бывший студент МГУ неплохо знал немецкий язык, его часто использовали как переводчика. Он дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. И два дяди прошли всю войну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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