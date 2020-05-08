2020-05-07T23:09:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 8 мая 2020 достигло 177 288

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 8 мая 2020 года
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число заболевших коронавирусом в России на 8 мая 2020 года достигло 177 288, увеличившись за минувшие сутки на 11 161. Об этом свидетельствуют данные региональных оперативных штабов, отслеживающих ситуацию с распространением COVID-19.

Лидерами по числе заболевших остаются Москва (92 676, +6 703), Санкт-Петербург (6 190, +306), Московская (17 432, +842), Нижегородская (3 610, +312), Мурманская (2 272, +35) области и Республика Дагестан (2 372, +105). Кроме того, более тысячи случаев заболевания зафиксированы еще в 18 регионах, включая Тульскую (1530, +85), Калужскую (1486, +79), Брянскую (1442, +75), Ростовскую (1514, +80), Свердловскую (1429, +76) области, Краснодарский край (1633, +99) и Республику Татарстан (1415, +105).

Число благополучно излечившихся за сутки увеличилось на 2460 человек, достигнув 23 830. Кстати, в Москве впервые с начала эпидемии из больниц выписалось больше пациентов, чем поступило.

Жертвами COVID-19 за время эпидемии стали 1630 человек. Общее число проведенных тестов на коронавирус превысило 4,8 млн, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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