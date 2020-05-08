Тыловики, наденьте ордена!

В годы Отечественной войны на фронт призвали всю страну. И нет нужды высчитывать, кто внес больший вклад в Победу - участники боевых действий или не щадившие себя на рабочем месте. Подвиг един.

В память о тех, кто в годы войны ковал Победу на фабриках и заводах страны, в 26 городах России прошла акция «Люди труда - героям труда». Лучшие из лучших - победители и призеры российских и международных чемпионатов по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс» возложили цветы к памятникам труженикам тыла.

Большинство фронтовиков вспоминают: война на 90 процентов состоит из тяжелого труда - идти, копать, ремонтировать… То же самое было в тылу, но уже на сто процентов. Ненормированный рабочий день, один выходной, отпусков нет. Ушедших на фронт заменили все - от детей до стариков. Не поставили к станку и не посадили на трактор только самых старых да малых и тяжелобольных.

Только во второй половине 1941 года, когда еще жила уверенность в скорой Победе, на работу вышли почти 2 миллиона школьников, домохозяек и пенсионеров.

Зима, Сибирь, мороз. На открытом участке почти прямо в снег ставят эвакуированные станки и в считаные дни начинают выпускать необходимое фронту. Здесь работают, здесь и живут. Кормят далеко не регулярно и всегда мало. Одновременно возводят стены и прокладывают коммуникации.

С июня по ноябрь 1941 года выпуск промышленной продукции уменьшился в СССР в 2,1 раза. Но в декабре падение производства остановилось, а в середине 42-го выпуск воензаказа значительно превзошел показатели 1940 года не только СССР, но и уже воевавшей тогда Германии. Тыл стал полностью обеспечивать потребности фронта. На передовую массово пошли танки Т-34, самолеты Як-1, Як-3 и Ил-2, минометные установки «катюша», пушки, самоходки... В последующие годы выпуск оружия увеличивался.

Роберт Уразов, Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Фото предоставлено «Ворлдскиллс Россия».

СКАЗАНО

Роберт УРАЗОВ, Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»:

- В движение «Ворлдскиллс» в России вовлечено свыше трех миллионов человек, но в акции мы задействовали регионы, в которых есть памятники труженикам тыла. Где-то они сооружены, где-то еще нет... Мне кажется, что если внимательно изучить историю тех лет, то такой памятник должен появиться в каждом городе восточнее Волги.

«Ворлдскиллс» - это движение профессионалов. Профессионал XXI века - это не просто современный бренд, как может показаться. Это многосоставная характеристика. В том числе она подразумевает и высокую социальную ответственность. Одиночка, зацикленный на себе, не может быть профи в полной мере: служение обществу и стране - важный мотиватор для профессионала высшей пробы. Не все еще осознали, что это не высокие слова, а актуальное требование времени. Труженик тыла - это профессионал, пусть порой и узкий. А профессионал - это непременно самоотверженный труженик.

Акция «Люди труда - героям труда» заключается не только в возложении цветов к мемориалам, она несет просветительскую и исследовательскую функцию. Каждое следующее поколение все меньше и меньше знает о Великой Отечественной войне, это, увы, реальность. Однако мы ничего не навязываем - участники «Ворлдскиллс» искренне загорелись этой работой даже в условиях самоизоляции.

ГЛАВНЫЕ ЛОЗУНГИ ТЫЛА

«Работать за себя и за ушедшего на фронт товарища!»

«Все для фронта, все для победы!»

«В труде - как в бою!»

ФАКТ

Под обстрелом и бомбежками, в ужасных погодных условиях советские специалисты прокладывали 30-километровый трубопровод по дну Ладожского озера для поставок горючего в блокадный Ленинград.

Впервые в отечественной практике здесь применили сварку стыков (прежде соединяли муфтами). Срок работ - полтора месяца.

Уложились в 50 дней. Из 4500 сварных стыков дефекты обнаружили в одном.

ЦИТАТА

Академик-металлург Евгений ПАТОН:

«Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, выполняли самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей, не сгибались под тяжестью горя, когда прибывала похоронная на мужа, сына или брата. Это были настоящие героини трудового фронта, достойные восхищения».

ЦИФРЫ

12 000 000 сотрудников более 2000 предприятий были эвакуированы на восток СССР к весне 42-го года.

Количество рабочих и служащих в СССР

Январь - июнь 1941 года - 31,8 млн.

Июль - декабрь 1941 года - 22,8 млн.

Январь - июнь 1942 года - 18,4 млн.

К 1944 году СССР ежемесячно выпускал...

13 500 самолетов

5800 танков

...Германия

2300 танков

3000 самолетов

ЦИТАТА

Маршал Георгий ЖУКОВ:

«Народная трудовая эпопея по эвакуации и восстановлению производственных мощностей в годы войны по размаху и значению своему для судьбы нашей Родины равна величайшим битвам Второй мировой войны».