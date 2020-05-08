2020-05-08T16:55:54+03:00
Наука

Куда исчезла Луна с неба в 1110 году

Таинственному явлению, упомянутому в многочисленных летописях, наконец-то нашлось объяснение
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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В 1110 году и такой малости видно не было.В 1110 году и такой малости видно не было.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«На пятый день месяца мая появилась Луна. Вечером сияла ярко, а потом мало по малу ее свет начал притухать, так что, когда наступила ночь, его и вовсе не стало, ничего не было видно - ни света, ни шара», — отмечено в «Хронике Питерборо» (Peterborough Chronicle) - английской летописи, вести которую начали в XI веке. Проще говоря, Луна словно бы пропала с неба.

Спустя почти тысячу лет на вопрос, куда тогда подевалось ночное светило, ответили палеоклиматологи, ведомые Себастьеном Жюлле (Sеbastien Guillet) из Женевского университета в Швейцарии (University of Geneva in Switzerland).

Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, на который ссылается портал ScienceAlert.

Ученые пришли к выводу: ночное светило заслонили облака серы и пепла, выброшенные в стратосферу мощным извержением вулкана Асама в Японии, который буйствовал несколько месяцев в 1108 году. Извергнутые вещества за два года накрыли шапкой чуть ли не всю Землю.

Однако, сера и пепел вряд ли бы смогли полностью заслонить Луну – так «плотно» , как это описал наблюдатель, если бы им не «помогло» лунное затмение. А одно из тех, которые случились в то далекое время и помогло – наш естественный спутник попал в тень Земли, стал гораздо тусклее, а вулканические выбросы довершили «маскировку».

Вулкан Асама, закрывший Луну. Его извержение в 1783 году погубило более 10 тысяч человек. Извержение 1108 года было гораздо сильнее. Фото: Shutterstock

Вулкан Асама, закрывший Луну. Его извержение в 1783 году погубило более 10 тысяч человек. Извержение 1108 года было гораздо сильнее.Фото: Shutterstock

Объяснение феномена – эдакого фокуса в стиле Дэвида Копперфильда , предложенное палеоклиматологами, подкрепляют керны гренландского и антарктического льда, извлеченные из слоев, которые образовались как раз после японского извержения. В них обнаружены отложения серы, которая постепенно спустилась с небес.

И лунных затмений в то время хватало. По данным NASA, в период между 1100 и 1120 годами в Европе их наблюдали аж 20 раз. Одно из них, сопровождавшееся исчезновением Луны, произошло в 1110 году, впечатлив очевидцев и оставив след в истории. Спустя несколько сотен лет, феномен поминал английский астроном Джордж Фредерик Чемберс (Georges Frederick Chambers), который записал в своей работе «The Story of Eclipses», (1899): «Очевидно, что это затмение было примером черного затмения, когда Луна становится совершенно невидимой…»

ИСТОЧНИК KP.RU

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