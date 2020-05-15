15 мая экологи всего Мира отмечают Международный день климата

15 мая отмечается Международный день климата. Его цель – обратить внимание человечества на один из главных вызовов современности – глобальное потепление, причиной которого является человек, и другим к экологическим проблемам, которые возникают по вине человека и связаны с изменением климата.

Ведь последние десятилетия экологи трубят тревогу: рост промышленности, доступность автомобильной техники – все эти блага цивилизации негативно сказываются на природе. Учеными неоднократно доказано, что со времен промышленной революции на климат все больше влияет антропогенный фактор, а изменения, наблюдаемые с середины XX века, беспрецедентны по своим темпам.

Впервые о проблеме изменения климата и опасности глобального потепления заговорили на мировом уровне еще 30 лет назад. В 1992 году в бразильском городе Рио-де-Жанейро в рамках мероприятия, названного прессой как Саммит Земли, была принята Конвенция об изменении климата. Соглашение было подписано официальными представителями более чем 180 стран. Лидеры развитых государств и стран с развивающейся экономикой взяли на себя обязательства сократить выбросы углекислого газа в атмосферу для уменьшения парникового эффекта. Еще через несколько лет был подписан Киотский протокол.

В 2019 году группа из 11 тысяч ученых из 153 стран назвали изменение климата чрезвычайной ситуацией, которая приведет к неописуемым человеческим страданиям, если не произойдет больших сдвигов в ситуации. Межправительственная группа экспертов по изменению климата тоже пришла к выводу, что влияние человека на повышение температур атмосферы и океана, изменение глобального гидрологического цикла, уменьшение количества снега и льда, повышение глобального среднего уровня моря и на некоторые экстремальные климатические явления.

Хотя этот экологический праздник неофициальный, тем не менее, он признан в 86 странах Мира.

«Комсомольская правда» поздравляет с ним экологов, работников смежных профессий, а также всех, кому не безразличны проблемы климата и охраны окружающей среды. Будущее нашей планеты зависит не только от человечества в целом, но и от каждого из нас.