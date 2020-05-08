Коронавирус в России, последние новости на 8 мая 2020: Карантин в столице продолжится до лета, Трамп готов отправить в РФ аппараты ИВЛ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о перспективах дальнейшего продления режима самоизоляции в стране. Напомним, ранее Роспотребнадзор представил главе государства Владимиру Путину план поэтапного выхода из карантина. Однако говорить о его применении на практике преждевременно, заявили в Кремле.

В частности Песков обратил внимание на то, что до окончания срока уже введенных ограничений остается еще неделя, так что время для принятия решений еще есть.

Тем временем режим самоизоляции уже продлили до 31 мая власти Москвы и Московской области. Часть столичных предприятий начнет работу с 12 мая, при этом в городе устанавливается "масочный режим": ношение данных средств защиты в общественных местах и транспорте станет обязательным, нарушителям грозит штраф на 4 тысячи рублей.

По словам столичного градоначальника, "к нормальной жизни" Москва вернется не скоро. Но есть и позитивные моменты: впервые с начала эпидемии коронавируса из столичных больниц выписали больше пациентов, чем приняли.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели в четверг телефонный разговор. По словам американского лидера, в ходе беседы он предложил в случае необходимости поставить в Россию аппараты ИВЛ, на что получил согласие российского коллеги.