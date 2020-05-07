Ситуация с коронавирусом в Московской области пока не позволяет снять введенные в связи с угрозой распространения инфекции ограничения, поэтому режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая. Такое решение принял губернатор региона Андрей Воробьев, соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Таким образом, до конца этого месяца будут действовать цифровые пропуска. В документе говорится, что специальные пропуска «со сроком действия до 11 мая 2020 года продолжают действовать до 31 мая 2020 года включительно».

По-прежнему как минимум до начала лета остаются под запретом массовые мероприятия – спортивные, культурные или зрелищные, закрыты заведения общественного питания и другие места, где может собираться много людей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в городе, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.