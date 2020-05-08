Молодая жена Петросяна призналась, почему не носит обручальное кольцо

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре прошлого года, но лишь недавно перестали скрывать свои отношения. 74-летний сатирик и его 31-летняя помощница считают, что счастье любит тишину, и предпочитают не выносить подробности семейной жизни на публику - особенно после скандального развода Евгения Вагановича с его предыдущей женой Еленой Степаненко. Однако кое-какими секретами молодая супруга юмориста все-таки делится с его поклонниками. Например, Татьяна Брухунова рассказала, почему она не носит обручальное кольцо.

Отсутствие брачного украшения подписчики ее Инстаграма заметили, когда Татьяна опубликовала на своей страничке фото с букетом ландышей в руках. Похвалив ее стильный (и дорогой) берет Dior, фолловеры принялись допытываться: почему жена Петросяна не носит кольцо на пальце? В ответ Брухунова написала в комментариях: «В наше время это атавизм». По ее мнению, обручальное кольцо отнюдь не гарантирует крепких семейных отношений.

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Татьяна привела в пример собственных родителей: ее отец тоже никогда не носил кольцо, но, тем не менее, они с матерью жили душа в душу.

- Мой папа тоже не носил обручальное кольцо, потому что работал физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти, - рассказала Брухунова.

Такое равнодушие молодой жены сатирика к главному символу брака кажется очень странным, учитывая, что Татьяна – признанная модница и шопоголик. В ее шкатулке хранится немало дорогих украшений, в том числе и драгоценностей от самых известных домов мод.

К слову, Евгений Ваганович тоже предпочитает не носить обручального кольца. Да и в браке с Еленой Степаненко, с которой он прожил 32 года, Петросян обходился без этого украшения. А вот Степаненко с удовольствием носила на безымянном пальце роскошный крупный перстень, усыпанный бриллиантами.

В браке со Степаненко Евгений Ваганович тоже не носил кольца.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В отличие от своего пожилого супруга Татьяна соблюдает карантин не так строго и даже иногда выходит прогуляться. По словам Брухуновой, гуляет она исключительно до магазина и аптеки. Кроме того, на самоизоляции Татьяна постоянно балует мужа вкусными блюдами собственного приготовления. Она постоянно что-то готовит или печет.

А вот Степаненко с удовольствием носила на безымянном пальце массивное кольцо с бриллиантами.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брухунова не скрывает, что она неравнодушна к сладкому. И, судя по количеству десертов, которые она показывает в Инстаграме, конфеты и выпечка в ее доме не переводятся. Поклонникам остается только удивляться, как ей удается не поправляться, и как Евгений Ваганович при таком изобилии еще не заработал диабет. Впрочем, во время пандемии коронавируса врачи советуют плотно питаться, чтобы укрепить иммунитет. Возможно, Татьяна считает, что сладости помогут ей справиться с тяготами карантина и поднимут настроение.