2020-05-08T02:02:57+03:00
Звезды

Молодая жена Петросяна призналась, почему не носит обручальное кольцо

Татьяна Брухунова раскрыла семейный секрет
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре прошлого года.Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре прошлого года.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре прошлого года, но лишь недавно перестали скрывать свои отношения. 74-летний сатирик и его 31-летняя помощница считают, что счастье любит тишину, и предпочитают не выносить подробности семейной жизни на публику - особенно после скандального развода Евгения Вагановича с его предыдущей женой Еленой Степаненко. Однако кое-какими секретами молодая супруга юмориста все-таки делится с его поклонниками. Например, Татьяна Брухунова рассказала, почему она не носит обручальное кольцо.

Отсутствие брачного украшения подписчики ее Инстаграма заметили, когда Татьяна опубликовала на своей страничке фото с букетом ландышей в руках. Похвалив ее стильный (и дорогой) берет Dior, фолловеры принялись допытываться: почему жена Петросяна не носит кольцо на пальце? В ответ Брухунова написала в комментариях: «В наше время это атавизм». По ее мнению, обручальное кольцо отнюдь не гарантирует крепких семейных отношений.

bruhunovabruhunova
Я !
3867 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Татьяна привела в пример собственных родителей: ее отец тоже никогда не носил кольцо, но, тем не менее, они с матерью жили душа в душу.

- Мой папа тоже не носил обручальное кольцо, потому что работал физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти, - рассказала Брухунова.

Такое равнодушие молодой жены сатирика к главному символу брака кажется очень странным, учитывая, что Татьяна – признанная модница и шопоголик. В ее шкатулке хранится немало дорогих украшений, в том числе и драгоценностей от самых известных домов мод.

К слову, Евгений Ваганович тоже предпочитает не носить обручального кольца. Да и в браке с Еленой Степаненко, с которой он прожил 32 года, Петросян обходился без этого украшения. А вот Степаненко с удовольствием носила на безымянном пальце роскошный крупный перстень, усыпанный бриллиантами.

В браке со Степаненко Евгений Ваганович тоже не носил кольца. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В браке со Степаненко Евгений Ваганович тоже не носил кольца.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В отличие от своего пожилого супруга Татьяна соблюдает карантин не так строго и даже иногда выходит прогуляться. По словам Брухуновой, гуляет она исключительно до магазина и аптеки. Кроме того, на самоизоляции Татьяна постоянно балует мужа вкусными блюдами собственного приготовления. Она постоянно что-то готовит или печет.

А вот Степаненко с удовольствием носила на безымянном пальце массивное кольцо с бриллиантами. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

А вот Степаненко с удовольствием носила на безымянном пальце массивное кольцо с бриллиантами.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брухунова не скрывает, что она неравнодушна к сладкому. И, судя по количеству десертов, которые она показывает в Инстаграме, конфеты и выпечка в ее доме не переводятся. Поклонникам остается только удивляться, как ей удается не поправляться, и как Евгений Ваганович при таком изобилии еще не заработал диабет. Впрочем, во время пандемии коронавируса врачи советуют плотно питаться, чтобы укрепить иммунитет. Возможно, Татьяна считает, что сладости помогут ей справиться с тяготами карантина и поднимут настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Евгений Петросян: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
США показали корабли НАТО возле границ России
Дуров назвал США «полицейским государством» и рассказал о минусах жизни в Америке
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой КНР над коронавирусом
Сенат не смог преодолеть вето Трампа на резолюцию по Ирану
После того, как в Белом доме обнаружили коронавирус, Трамп решил тестироваться каждый день
КС Молдавии признал соглашение о займе €200 млн у России незаконным
Трамп: У американских СМИ нужно забрать Пулитцеровские премии за лживые новости о России
СК вычислил еще одного участника убийства «Япончика»
Минздрав сообщил об аналогах анальгина и линекса
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апреле
Трамп назвал «изменой» уголовное преследование экс-советника Флинна
Трамп: фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 83 тысячи