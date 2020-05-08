Упитанная брюнетка: Настя Ивлеева показала, какой она приехала покорять Москву

Настя Ивлеева поделилась в Инстаграме архивными снимками: на самоизоляции звезда «Орла и решки» взялась разбирать семейный фотоальбом и с удивлением обнаружила, что уже пять лет живет в Москве. В 24 года будущая телеведущая приехала в столицу из Санкт-Петербурга, по ее словам, «упитанной петербурженкой». Тогда девушка мечтала хоть как-то закрепиться в Москве и искала работу хостесс в ресторане. Но в итоге ей предложили место в автосалоне.

- Я устроилась в автосалон, стала оформлять документы на автомобили – паспорта на транспорт, договора, - рассказывала она в одном из интервью. - Мне было трудно — ненавижу график с 9 утра до 6 вечера, для меня это смерть. Но я понимала, что для того, чтобы достичь своих целей, мне нужно потерпеть. Так продолжалось полгода, пока я не закончила учиться.

Пять лет назад телеведущая приехала в Москву из Санкт-Петербурга. Фото: Инстаграм.

Снимки, которые Настя опубликовала на своей страничке, - как раз из тех времен. Судя по фото, Ивлеева действительно была плотнее, чем сейчас. Тем не менее, она и тогда выглядела очаровательно. На мысль связать свою судьбу с телевидением Ивлееву натолкнул бойфренд: у нее завязался роман с с выпускником «Фабрики звезд» Арсением Бородиным. Музыкант и посоветовал ей завести авторский блог в Instagram и снимать вайны. Затем Настя поступила в школу телевидения «Останкино».

- Этот пост не о воспоминаниях. А о мечтах! – написала Ивлеева в Инстаграме. - Недавно поймала себя на мысли, что не мечтаю. Не ставлю конкретнои цели больше. Безусловно, я много работаю, и кажется, что у меня все схвачено. С одной стороны так и есть, а с другой, я несусь по волнам своих достижений и в меру амбиции одно дельце вытекает из другого. 5 лет назад у меня были более конкретные мечты, что ли... переезд, условия жизни и кстати, я действительно загадывала себе ТЭФИ.

По ее словам, Настя была «упитанной петербурженкой». Фото: Инстаграм.

Сейчас Ивлеева – обладательница сразу двух «ТЭФИ». Но теперь ей хочется поднять планку еще выше.

- Сейчас мне 29 лет, и я понимаю, что могу и хочу еще больше, - призналась телеведущая. - Хочу как раньше, ощущать трепет и страх типа: «а получится ли?». Нужно замахнутся на что-то сильно большое, что будет на 10 голов выше остального. Ведь, как мы видим, все может осуществиться, и потому, с этого момента я снова хочу вернуть те ощущения, когда буквально вгрызаешься в осуществление своих желаний! Чтобы по прошествии пары лет наткнуться на этот пост и сравнить, какие случились перемены, результаты, поражения и победы....

Судя по всему, в ближайшие годы Настя будет занята исключительно карьерой. И хотя поклонники то и дело спрашивают ее, когда она станет мамой, Ивлеева честно отвечает: сейчас работа для нее на первом месте. Напомним, телеведущая и 25-летний рэпер Элджей узаконили свои отношения в прошлом году. Тогда на безымянном пальце у Насти заметили обручальное кольцо от Картье. Рэпер и телезвезда не комментировали свои отношения и про бракосочетание не рассказывали. Позже телеведущая призналась, что они расписались спонтанно, явившись в загс в повседневной одежде.

Тогда еще Ивлеева не была брюнеткой. Фото: Инстаграм.

- Платья у меня не было. Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, - рассказывала Ивлеева.