Коронавирус в Турции, последние новости на 8 мая 2020: в стране выявлено более 133 тысяч случаев заражения

Последние новости о коронавирусе в Турции на 8 мая 2020 года таковы: с начала пандемии зафиксировано 133 721 случаев заболевания, 3 641 человек скончался, 82 984 человека выздоровели.

Турция постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Уже с 11 мая в стране возобновится работа промышленных предприятий.

Возможно, в этом году туристы даже смогут посетить страну. Владельцы отелей заявили, что контракты с туроператорами был заключены еще в прошлом году, так что повышения цен не прогнозируется.

В стране в некоторых регионах до сих пор вводят комендантский час. Первая попытка прошла неудачно: о запрете на выход из дома сообщили за пару часов до этого. Местные жители толпами направились в магазины, чтобы купить продукты с запасом. Образовались очереди, люди рисковали заразиться и заразить других. После случившегося глава МВД подал в отставку, однако президент ее не принял. С тех пор комендантский час проходит нормально.

Кроме того, въезд и выезд в крупные города до сих пор закрыт. Местные жители могут выходить из дома только для того, чтобы купить продукты, сходить в аптеку, выгулять собаку и выбросить мусор. Они должны соблюдать дистанцию и быть в медицинских масках.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 8 мая 2020 года, 15 мая россиян планируют забрать из страны рейсом Анталия — Санкт-Петербург — Москва. Напомним, что международное сообщение приостановлено, поэтому за жителями России, которые в пандемию остались за границей, вылетают специальные рейсы.