2020-05-08T08:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 8 мая 2020: больше 95 тысяч человек вылечились от COVID-19

Мы представляем последние новости на 8 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 8 мая 2020: с начала эпидемии заразились 215 858 человекКоронавирус в Италии, последние новости на 8 мая 2020: с начала эпидемии заразились 215 858 человекФото: REUTERS
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В Италии вспышка заболевания произошла на севере и быстро охватила остальные территории. По мнению некоторых экспертов, система здравоохранения не была готова к эпидемии. Образовался дефицит защитных средств, не хватало аппаратов ИВЛ и свободных рук. На помощь Италии приехали врачи из-за рубежа, которые день и ночь спасали жизни пациентов вмести с местными специалистами.

К счастью, сейчас ситуация в стране нормализовалась. В палатах интенсивной терапии все меньше пациентов, число выздоровевших увеличивается. Последние новости о коронавирусе в Италии на 7 мая 2020 года таковы: с начала эпидемии заразились 215 858 человек, 96 276 человек выздоровели, 29 958 человек - скончались.

С 4 мая в Италии частично сняли ограничительные меры. Теперь местные жители могут гулять в парках всей семьей, заниматься спортом на улицах и навещать своих родственников. Однако, людям старшего поколения все еще необходимо выходить на улицы в масках. Так что постепенно страна выходит из режима самоизоляции. Жителям Милана, к примеру, предложили подать идеи о том, как может функционировать город в условиях эпидемии. На сайте мэрии есть специальная форма для заполнения.

Кроме того, итальянцы смогут летом загорать на пляжах и купаться в море. Но меры безопасности никто не отменял. Количество шезлонгов уменьшат, а расстояние между ними увеличат. Также все оборудование обязательно будут дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 8 мая 2020 года, игроки ФК "Верона" начинают индивидуальные тренировки. Всех игроков, тренеров и персонал обследовали, все здоровы. Отметим, что еще некоторые ФК тоже начали тренировки.

Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой.Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой

ИСТОЧНИК KP.RU

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