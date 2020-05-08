Коронавирус в Италии, последние новости на 8 мая 2020: больше 95 тысяч человек вылечились от COVID-19

В Италии вспышка заболевания произошла на севере и быстро охватила остальные территории. По мнению некоторых экспертов, система здравоохранения не была готова к эпидемии. Образовался дефицит защитных средств, не хватало аппаратов ИВЛ и свободных рук. На помощь Италии приехали врачи из-за рубежа, которые день и ночь спасали жизни пациентов вмести с местными специалистами.

К счастью, сейчас ситуация в стране нормализовалась. В палатах интенсивной терапии все меньше пациентов, число выздоровевших увеличивается. Последние новости о коронавирусе в Италии на 7 мая 2020 года таковы: с начала эпидемии заразились 215 858 человек, 96 276 человек выздоровели, 29 958 человек - скончались.

С 4 мая в Италии частично сняли ограничительные меры. Теперь местные жители могут гулять в парках всей семьей, заниматься спортом на улицах и навещать своих родственников. Однако, людям старшего поколения все еще необходимо выходить на улицы в масках. Так что постепенно страна выходит из режима самоизоляции. Жителям Милана, к примеру, предложили подать идеи о том, как может функционировать город в условиях эпидемии. На сайте мэрии есть специальная форма для заполнения.

Кроме того, итальянцы смогут летом загорать на пляжах и купаться в море. Но меры безопасности никто не отменял. Количество шезлонгов уменьшат, а расстояние между ними увеличат. Также все оборудование обязательно будут дезинфицировать.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 8 мая 2020 года, игроки ФК "Верона" начинают индивидуальные тренировки. Всех игроков, тренеров и персонал обследовали, все здоровы. Отметим, что еще некоторые ФК тоже начали тренировки.