2020-05-08T08:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 8 мая 2020: от инфекции скончались больше 75 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 8 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных с начала пандемии достигло 1 256 972Коронавирус в США, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных с начала пандемии достигло 1 256 972Фото: REUTERS
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В штатах введен режим ЧС. С каждым днем заболевших в стране все больше, она занимает первое место в мире по распространению COVID-19. Президент Дональд Трамп связывает это с хорошей системой тестирования. Последние новости о коронавирусе в США на 8 мая 2020 года таковы: число зараженных с начала пандемии достигло 1 256 972, скончались от инфекции 75 670 человек, выздоровели - 195 036 человек.

На данный момент больше всего жертв коронавируса в штате Нью-Йорк. Там скончались больше 26 тысяч человек. В медицинских учреждениях не хватает мест для пациентов, образовался дефицит средств защиты. Даже некоторые фабрики по производству алкоголя начали изготавливать антисептик. Местные жители обязаны ходить в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию, в противном случае их штрафуют.

Между тем, Дональд Трамп уже представил план выхода из карантина. Также группа по борьбе с вирусом прекратит работу, а вместо нее появится группа, которая будет заниматься вопросами восстановления экономики США. Миллионы американцев остались без работы, эксперты даже сравнивают нынешнее положение с Великой Депрессией. Скоро страна начнет выходить из карантина.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 8 мая 2020 года, новобранцев, у которых найден COVID-19, не будут призывать на военную службу. Исключения сделают для тех, у кого будет специальное разрешение.

В штате Нью-Йорк жителей обязали носить медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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